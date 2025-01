Viih Tube mostra presentes de aniversário de Eliezer

Eliezer completou 35 anos de vida nesta quinta-feira, 23, e recebeu presentes da esposa Viih Tube e dos filhos Lua e Ravi. Confira!

Nesta quinta-feira, 23, Eliezer está completando 35 anos de vida. O ex-BBB foi recebido em casa pela família com direito a bolo e docinhos.

E claro que o famoso também recebeu presentes. Viih Tube fez questão de compartilhar o momento especial em seu Instagram Stories. Primeiro, ele recebeu o presente da filha Lua, de um ano. Em uma caixinha verde estava um colar com um pingente religioso.

Depois, foi a vez de Ravi, de dois meses, presentear o pai. Com o bebê no colo, Viih Tube entregou para o marido um embrulho verde, que continha um aparelho para medir condicionamento físico, batimentos cardíacos, entre outras coisas.

Por fim, Viih Tube surpreendeu o marido com uma caixa da Gucci na cor verde militar. Dentro estava um casaco preto dois em um, as mangas são removíveis e a peça se torna um colete.

Declaração

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 23, Eliezer está completando 35 anos de vida e recebeu uma linda declaração da esposa.

Em sua conta no Instagram, Viih Tube publicou diversas fotos em que aparece ao lado do marido e dos filhos Lua, de um ano, e Ravi, de dois meses.

"35 anos do amor da minha vida! O homem mais incrivel que conheço. Que tenho tanto orgulho, tanta admiração! Deus foi muito bom comigo quando escolheu você para entrar na minha vida, ser meu marido e pai dos meus filhos! Você é o pai mais paciente, amoroso, justo, divertido, sábio que conheço. O marido mais parceiro, inteligente, engraçado, companheiro que já vi. Eu queria que você se visse como eu te vejo! Você entenderia quando digo que você é capaz de tudo! Tudo que sonha! Que para mais esse ano Deus te dê muita saúde, porque o resto ele já te capacitou, e você sempre correu atrás para realizar. Obrigada meu Deus por ter ele para cuidar da gente, de mim, dos nossos filhos e da nossa casa! Por existir tanto amor e respeito no nosso casamento! Feliz aniversário meu amor, muita paz, saúde, sabedoria, e muitas experiências com Deus para mais esse ano lindo de vida! É isso que desejo para você", escreveu ela.

