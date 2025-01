Viih Tube se declara para Eliezer em aniversário: 'Amor da minha vida'

Eliezer completou 35 anos de vida e ganhou uma linda declaração da esposa Viih Tube nas redes sociais. Eles são pais de Lua e Ravi

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 23, Eliezer está completando 35 anos de vida e recebeu uma linda declaração da esposa.

Em sua conta no Instagram, Viih Tube publicou diversas fotos em que aparece ao lado do marido e dos filhos Lua, de um ano, e Ravi, de dois meses.

"35 anos do amor da minha vida! O homem mais incrivel que conheço. Que tenho tanto orgulho, tanta admiração! Deus foi muito bom comigo quando escolheu você para entrar na minha vida, ser meu marido e pai dos meus filhos! Você é o pai mais paciente, amoroso, justo, divertido, sábio que conheço. O marido mais parceiro, inteligente, engraçado, companheiro que já vi. Eu queria que você se visse como eu te vejo! Você entenderia quando digo que você é capaz de tudo! Tudo que sonha! Que para mais esse ano Deus te dê muita saúde, porque o resto ele já te capacitou, e você sempre correu atrás para realizar. Obrigada meu Deus por ter ele para cuidar da gente, de mim, dos nossos filhos e da nossa casa! Por existir tanto amor e respeito no nosso casamento! Feliz aniversário meu amor, muita paz, saúde, sabedoria, e muitas experiências com Deus para mais esse ano lindo de vida! É isso que desejo para você", escreveu ela.

Comemoração

O ex-BBB Eliezer completa 35 anos de vida nesta quinta-feira, 23, e a data não passou em branco em sua casa. Nos stories de seu Instagram, o influenciador digital compartilhou que ganhou uma festa surpresa para celebrar a data e mostrou detalhes do momento.

"Cheguei em casa e tinha essa surpresa', escreveu ele ao mostrar o momento em que sua esposa, a influenciadora Viih Tube, acende a vela do bolo. Em seguida, todos começam a cantar parabéns.

