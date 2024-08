Vera Fischer revela paixão por ator famoso no início da carreira: 'Encantada'

A atriz Vera Fischer abriu o coração e contou que já se apaixonou por um ator famoso durante gravação de filme; saiba quem é!

A atriz Vera Fischer abriu o coração e revelou publicamente que já se apaixonou por um ator famoso e colega de trabalho no início de sua carreira. Em entrevista ao 'Omelete', a artista recordou o quanto ficou encantada ao contracenar com José Wilker em 'Bonitinha, mas Ordinária' (1981).

"Teve um dia que a gente fez um take na praia, bem grudados um no outro, de frente para o mar, e essa cena demorou muito, e o sol fritando as nossas cabeças. Ele começou a recitar Drummond olhando dentro do meu olho. Eu comecei a ficar tonta, tonta e apaixonada por este homem. Aí eu falei pra ele 'Meu Deus, o que você fez comigo?'", relembrou a atriz.

O filme em questão foi o primeiro trabalho de Vera com José Wilker. Apesar do encanto, ela ressaltou que a paixão foi apenas algo momentâneo, uma vez que o artista era casado na época com a também atriz Renée de Vielmond, grande amiga da famosa.

"Foi muito interessante, porque eu, realmente, caí de quatro pelo Wilker. Eu devo ser sincera e honesta. Eu até falei isso para ele, depois. Sempre ficamos amigos, mas o que aconteceu, em termos de cena, em termos de trabalho artístico, foi a única pessoa pela qual eu caí de quatro, realmente", declarou.

Por fim, Vera Fischer falou sobre a saudade que sente de Wilker e revelou que a amizade entre os dois se firmou logo nas primeiras vezes em que se viram. "A gente se deu muito bem. Eu fiquei encantada com aquele homem que sabia muita literatura, sabia muita poesia", disse ela.

Considerado um dos maiores atores de sua geração, José Wilker faleceu em abril de 2014, vítima de um infarto fulminante. O artista deixou um grande legado no teatro e na televisão.

Wilker interpretou personagens marcantes em grandes novelas da TV Globo como 'Gabriela' (1975), 'Anjo Mau' (1976), 'Roque Santeiro' (1985), 'A Próxima Vítima' (1995), 'Senhora do Destino' (2004), entre outros.

Vera Fischer e José Wilker em 'Agosto' - Foto: TV Globo

Vera Fischer fala sobre retorno à TV

Quando o assunto é televisão, Vera Fischer (72), sem dúvidas, é um dos nomes que marcaram a história da teledramaturgia brasileira. Apesar da trajetória de sucesso, Vera está afastada das novelas há pouco mais de cinco anos.

Recentemente, em entrevista à Revista CARAS, a atriz comentou se voltaria a atuar na TV: "Qualquer personagem bom me faria voltar". O último trabalho de Vera Fischer atuando na TV Globo foi em 2018, na novela Espelho da Vida.

A atriz avalia o mercado audiovisual brasileiro para atores mais velhos e crítica etarismo no audiovisual brasileiro; confira o bate-papo exclusivo completo com Vera Fischer!