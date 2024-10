Vera Fischer encanta ao mostrar fotos raras dos dois filhos juntos: 'Amor'

A atriz Vera Fischer abriu um álbum de fotos inéditas e divertidas com os filhos, Gabriel Camargo e Rafaela Fischer

A atriz Vera Fischer dividiu com o público uma sequência de fotos divertidas ao lado de uma pequena parte de sua família. Nesta quarta-feira, 16, a artista usou as redes sociais para compartilhar registros raros dos filhos, Gabriel Camargo e Rafaela Fischer, juntos em sua casa.

Esbanjando muita alegria e simpatia, Vera e os herdeiros posaram sorridentes para a câmera ao registrarem o momento especial. A esposa de Gabriel, Leticia Catalá, também marcou presença em alguns cliques da sogra.

Na legenda, a veterana celebrou o encontro entre eles e destacou o quanto morre de amores pela linda família construída. "Amores. Nossa família é alegre, feliz e bem doida também. Muito amor e saudade que rola. Amem a família com força!!! Sempre, sempre. Um abração dessa nossa família pra todos aeee", escreveu ela.

Não demorou muito para que a publicação de Vera Fischer recebesse diversos comentários carinhosos dos internautas, que se encantaram com as fotos inéditas dos dois filhos da atriz. "Família lindíssima e super querida", declarou uma seguidora.

"Se vê que tem muito amor nessa família que você construiu", destacou outra. "Essas fotos transmitem tanta intensidade de amor, de alegria. Que linda família você construiu. Aproveite muito esses momentos", disse uma terceira.

Recentemente, Vera Fischer foi fotografada em rara aparição pública com a filha. Nas imagens registradas por paparazzi, as duas aparecem realizando compras no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro.

