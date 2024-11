Veja a foto do bolo de aniversário diferentão do marido de Helô Pinheiro

Eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro usou as redes sociais para mostrar detalhes da festa de aniversário do marido, Fernando Pinheiro

Eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro usou as redes sociais para mostrar detalhes da festa de aniversário do marido, Fernando Pinheiro, que completou 85 anos de vida nesta quarta-feira, 13. Para a ocasião, ela encomendou um bolo de aniversário diferentão.

Nos stories do Instagram, ela mostrou registros do bolo do companheiro. O doce tinha o formato de tucano. Veja:

Story de Helô Pinheiro (Foto: Reprodução/Instagram)

Homenagens

Mais cedo, Helô prestou uma homenagem especial para o marido. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma vídeo em que aparece caminhando de mãos dadas com o amado e o parabenizou por mais um ano de vida. Além disso, Helô compartilhou uma frase sobre não existir casais perfeitos e sim pessoas que decidem caminhar juntos.

"Hoje o aniversário é dele, Fernando Pinheiro! Parabéns, saúde e muitas felicidades!!!!! Não exitem casais perfeitos. Existem casais que tentam caminhar juntos uma vida inteira! 'Haredita Angel'", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Além de Helô, Fernando também recebeu uma homenagem especial da filha, Ticiane Pinheiro. A apresentadora compartilhou nos Stories do Instagram fotos de vários momentos ao lado do pai e se declarou. "Viva meu paizinho lindo! Meu primeiro amor", disse ela.

E Rafaella Justus também usou as redes sociais para celebrar a data."Dia do meu Vovô, um dos homens que eu mais admiro nessa vida. Estava falando com ele agora por ligação de vídeo, ele me falou 'estou ficando velho' e eu disse 'idade é somente um número, a sua alma é de jovem, você já viveu muitas coisas maravilhosas nessa vida e ainda vai viver muito mais' e é a mais pura verdade, ele continua com uma energia e com uma luz maravilhosa! Te desejo MUITA saúde, pois amor você tem de sobra com a nossa familia que te ama tanto! Parabéns! Te amo", escreveu.

