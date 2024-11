Emocionante! Celebrando o aniversário do avô, Rafaella Justus compartilhou conversa inspiradora que teve com ele e encantou seguidores com homenagem

Nesta quarta-feira, 13, Fernando Pinheiro, avô de Rafaella Justus, completa 85 anos de idade. Em celebração à data, a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para se declarar a ele e deixou os seguidores emocionados ao compartilhar conversa entre os dois.

"Dia do meu Vovô, um dos homens que eu mais admiro nessa vida", iniciou Rafa nos Stories do Instagram.

"Estava falando com ele agora por ligação de vídeo, ele me falou 'estou ficando velho' e eu disse 'idade é somente um número, a sua alma é de jovem, você já viveu muitas coisas maravilhosas nessa vida e ainda vai viver muito mais' e é a mais pura verdade, ele continua com uma energia e com uma luz maravilhosa!", continuou.

Na sequência, a jovem, de apenas 15 anos, declarou seu carinho ao avô. "Te desejo MUITA saúde, pois amor você tem de sobra com a nossa familia que te ama tanto! Parabéns! Te amo", finalizou Rafa Justus.

Confira:

Rafaella Justus reencontra atriz que é sua ‘irmã de alma’

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus, de 15 anos, celebrou o reencontro com a atriz Pietra Quintela em um evento nesta semana. As duas apareceram sorridentes nas redes sociais ao posarem juntas. Elas são amigas de infância e apareceram deslumbrantes com looks sofisticados no evento.

Vale lembrar que Rafa já chegou a definir Pietra como sua irmã de alma. A declaração aconteceu no aniversário da amiga há alguns meses. “Dia da minha irmã de alma! Tenho um orgulho imenso da mulher incrível que você está se tornando! Tudo de mais lindo do mundo! Conta comigo para tudo! Te amo muito”, disse ela nos stories do Instagram.

Pietra Quintela já atuou na novela Poliana Moça, do SBT, e foi a protagonista do filme Princesa Adormecida. Veja as fotos da dupla!