Pai de Ticiane Pinheiro completa 85 anos e apresentadora faz declaração: 'Primeiro amor'

Fernando Pinheiro, pai de Ticiane Pinheiro, celebra 85 anos nesta quarta-feira, 13; a apresentadora aproveitou a data para se declarar; confira

Ticiane Pinheiro (48) está em festa nesta quarta-feira, 13, isso porque, a data marca o aniversário de 85 anos do seu pai, Fernando Abel Mendes Pinheiro. Nas redes sociais, a apresentadora abriu sua intimidade ao compartilhar alguns registros com o aniversariante e comoveu ao reforçar sua paixão por ele; confira.

Nos stories do Instagram, Ticiane Pinheiro publicou algumas fotos ao lado do pai. Inclusive, algumas fotografias também. O primeiro registro que a apresentadora compartilhou é do seu aniversário de 15 anos, onde a artista está dançando com Fernando Pinheiro, ela declarou: "Nos meus 15 anos dançando valsa com meu paizinho".

Ticiane Pinheiro aproveitou a publicação para reforçar todo seu amor pelo pai: "Viva meu paizinho lindo! Meu primeiro amor". No segundo registro, a apresentadora compartilhou um pequeno vídeo de Fernando Pinheiro dançando com a neta, Rafaella Justus (15). No fundo, tocava a música Garota de Ipanema, canção muito importante para a família, pois Helô Pinheiro (81) é a grande musa que inspirou a composição.

A apresentadora também compartilhou um vídeo ao lado do pai durante sua cerimônia de casamento com César Tralli (53). No registro, ela reforçou a importância da data: "Niver do meu paizinho que tanto amo!!!". Confira algumas das imagens de Ticiane Pinheiro com seu pai Fernando Pinheiro.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE TICIANE PINHEIRO NAS REDES SOCIAIS: