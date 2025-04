Ticiane Pinheiro comete gafe ao tentar fazer surpresa com dente da filha

Quase descoberta! Ao tentar fazer surpresa da 'fada do dente' para a filha, Ticiane Pinheiro comete gafe e revela o que fez de errado; veja

A apresentadora Ticiane Pinheiro cometeu mais uma gafe ao tentar fazer uma surpresa para sua filha com César Tralli, a pequena Manuella Pinheiro Tralli, de cinco anos. Dessa vez, a famosa acabou se atrapalhando ao tentar fingir que a fada do dente apareceu no quarto da herdeira.

Nesta terça-feira, 01, a loira postou um vídeo exibindo como caiu o primeiro dente da garota e, um dia depois, nesta quarta-feira, 02, publicou um relato contando que cometeu uma gafe ao tentar deixar um presente para Manu.

Ticiane Pinheiro então relatou o que aconteceu. Ela disse que pediu para uma amiga comprar um presente e que deixou o mimo com a caixinha onde guardava os dentes em cima do pacote. Ao a filha acordar e ver que o dente ainda estava lá, a pequena não acreditou que tinha sido a fada do dente que deixou o embrulho.

"Eu preciso ser estudada, caiu o dente da Manu e ela tava super empolgada, aí ela falou: 'mãe, quando a fadinha do dente vai chegar?', aí falei: 'ah não sei, ela vem da Disney, demora', porque não tinha tempo pra ir no shopping comprar presente e aí queria também baixar um aplicativo que tinham me falado que é muito legal, que é a fadinha voando e tal", contou que estava preparando a surpresa.

"Coloquei o presente lá, aí ela ganhou da madrinha dela uma caixinha pra colocar os dentinhos e eu coloquei a caixinha em cima do presente pra quando ela acordasse, ela olhasse o presente e a caixinha que tava lá, pra pensar que foi a fada do dente, aí ela acordou e tal, aí eu falei: 'filha, quem te deu esse presente? será que foi a fada do dente?', aí ela abriu a caixinha e disse: 'não, mãe, o dente tá aqui'", relatou a loira rindo ao perceber que cometeu a gafe de não esconder o dente.

É bom lembrar que, no último Natal, Ticiane Pinheiro cometeu outra gafe com Manuella Pinheiro Tralli ao comprar o presente errado para o Papai Noel entregar.

Confira o relato completo da gafe de Ticiane Pinheiro:

Ticiane Pinheiro mostra o presente errado que deu para a filha no Natal

A apresentadora Ticiane Pinheiro divertiu com a entrega de presentes do Natal realizado em seu apartamento no dia 25. Em sua rede social, a jornalista postou um vídeo tendo uma crise de riso no chão e contou o que aconteceu: ela comprou o presente errado para a filha.

Após o mal entendido, no qual ela deu um carrinho de controle remoto para o Papai Noel entregar para sua herdeira com César Tralli, a pequena Manuella Tralli, de 5 anos, a loira mostrou o objeto que a menina recebeu e qual foi o que ela idealizou. Veja qual foi o presente que ela deu!