Ticiane Pinheiro encanta com declaração para a prima em aniversário

Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro fez uma linda declaração para a prima Carol Sampaio, que está fazendo aniversário

Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Na manhã deste sábado, 15, a apresentadora publicou diversas fotos em que aparece ao lado da prima Carol Sampaio e se declarou para ela, que está fazendo aniversáio.

Na legenda, Ticiane relembrou a juventude ao lado da prima e demonstrou muito orgulho e admiração pela mulher que ela se tornou.

"Prima, sua linda, quanto orgulho eu tenho em falar que eu sou prima da Carol Sampaio e saber que aquela menininha que jogava futebol, que ia comigo nos bailes funks do Rio, se tornou a maior promoter do Rio de Janeiro, a dona da p**** toda. Você está onde está por puro mérito, com muito trabalho e dedicação", começou ela.

Em seguida, Tici desejou que Carol consiga prestar mais atenção em sua saúde. "Feliz aniversário para você que é essa prima dedicada, minha madrinha de casamento, aquela que está sempre preocupada com o outro, que tem um sorriso largo, uma energia sem igual, uma super mãe, esposa, amiga e profissional. Que seu ano seja sensacional e que você cuide mais de você e da sua saúde! Te amo e estarei sempre aqui para tudo que você precisar", concluiu.

Curso de culinária

A apresentadora Ticiane Pinheiro divertiu ao mostrar como foi a primeira aula no curso de culinária que está fazendo na companhia da funcionária que ajuda em sua casa, a Edna. Na quarta-feira, 12, a loira postou alguns momentos que gravou no local e arrancou risadas de seus seguidores.

Isso porque a famosa brincou ao fazer as tarefas e ainda deu uma dica para não chorar ao cortar cebola. A jornalista compartilhou que colocou água na boca para evitar as lágrimas enquanto cortava o alimento.

"Comecei a fazer um curso de culinária e está sendo muito divertido… Vocês também choram quando cortam cebola", escreveu. Em seus stories, Ticiane Pinheiro revelou que deu uma crise de riso bem na hora que estava com a água na boca e quase acabou cuspindo tudo.

