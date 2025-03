Patrícia Abravanel mostra festa da filha com direito a cobra de verdade

Patrícia Abravanel mostrou algumas fotos da festa de aniversário da filha Jane. O evento contou com animais de verdade, incluindo uma cobra

Em suas redes sociais, Patrícia Abravanel sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 13 milhões de seguidores.

A apresentadora mostrou algumas fotos da festa de aniversário da filha Jane, que completou sete anos. A pequena é fruto do seu casamento com Fábio Faria.

A comemoração teve o tema de Safari e contou com uma decoração repleta de animais. Mas além disso, a festa ainda contou com animais de verdade para entreter as crianças como cobra, coruja, entre outros.

Jane mostrou muita coragem e posou sorridente com uma cobra nas mãos. Além dela, Patrícia e Fábio também são pais de Pedro, de nove anos, e Senor, de quatro.

"Safari da Jane para celebrar a vida!! Essa experiência com os animais fez esse dia ser inesquecível! SOS Ambiental, obrigada por nos ensinar amar ainda mais os animais. Foi tão incrível que quis postar para mais gente conhecer o trabalho que fazem", escreveu Patrícia na legenda da publicação.

Momento especial

A apresentadora Patrícia Abravanel compartilhou com os seguidores um momento único vivenciado por ela recentemente. Em suas redes sociais, a comunicadora revelou que 'esbarrou' com ninguém menos que a cantora Mariah Carey enquanto passeava.

Por meio de seus stories no Instagram, Patrícia publicou uma foto do encontro e não escondeu seu lado fã ao posar sorridente ao lado da artista internacional. "Tietei!", escreveu ela na legenda.

A apresentadora ainda escolheu um trecho da famosa canção de Natal All I Want For Christmas is You, de Mariah Carey, como trilha sonora do registro. Na imagem, tanto Patrícia Abravanel quanto a cantora aparecem usando casacos de frio. A filha de Silvio Santos (1930-2024), no entanto, não revelou em qual país aconteceu o encontro.

Recentemente, Patrícia compartilhou cliques raros de sua família na rede social. No dia 1 de janeiro deste ano, a comunicadora do SBT mostrou como foi seu Ano Novo ao lado do esposo, o político Fábio Faria, e dos três filhos do casal, Pedro, Jane e Senor.

