Ticiane Pinheiro diverte em curso de cozinha com sua funcionária; veja

A apresentadora Ticiane Pinheiro divertiu ao mostrar como foi a primeira aula no curso de culinária que está fazendo na companhia da funcionária que ajuda em sua casa, a Edna. Nesta quarta-feira, 12, a loira postou alguns momentos que gravou no local e arrancou risadas de seus seguidores.

Isso porque, a esposa de César Tralli brincou ao fazer as tarefas e ainda deu uma dica para não chorar ao cortar cebola. A jornalista compartilhou que colocou água na boca para evitar as lágrimas enquanto cortava o alimento.

"Comecei a fazer um curso de culinária e está sendo muito divertido… Vocês também choram quando cortam cebola", escreveu. Em seus stories, Ticiane Pinheiro revelou que deu uma crise de riso bem na hora que estava com a água na boca e quase acabou cuspindo tudo.

Ainda nos últimos dias, a famosa postou fotos de como foi a comemoração de aniversário de uma de suas irmãs. Com a família toda combinando look, a apresentadora mostrou como foi a festa toda "verde".

Veja o momento engraçado de Ticiane Pinheiro na aula de culinária:

