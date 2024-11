Taís Araujo abre álbum de aniversário com churrasco com amigos e mais

'Me emocionei tanto', escreveu a atriz; Taís Araujo celebrou os 46 anos na última segunda-feira, 25, com festa que ganhou dos amigos

Na última segunda-feira, 25, Taís Araujo celebrou como gosta os seus 46 anos: com festa! A atriz postou nas suas redes sociais um álbum de aniversário, que teve direito a churrasco e cantoria, em Foz do Iguaçu. Em post, ela contou que disse que não queria fazer nada, mas a família e os amigos não "obedeceram" e capricharam na comemoração.

Além de Foz, onde está trabalhando, Taís ganhou os parabéns da família por videochamada direto do Rio de Janeiro. "Que dia lindo! E ainda teve festa! Vocês acreditam que eu falei que não queria nada? Mas meus amigos fizeram, minha família fez de lá do Rio e foi incrível, porque eu não querer fazer nada no meu aniversário é uma mentira, eu sempre quero TUDO!"

"Eu amo um aniversário, eu amo uma festa, eu amo comemorar, eu amo celebrar, foi incrível eles não terem me obedecido. Obrigada pelo amor, eu amo vocês! E obrigada também a cada pessoa que veio aqui me prestigiar, eu li cada mensagem, me emocionei tanto, vocês são incríveis. Viva a vida! Me sinto pronta", agradeceu ela.

Mais cedo, a atriz ganhou uma homenagem bastante especial do marido, Lázaro Ramos. Em seu perfil oficial no Instagram, o ator abriu um álbum de fotos românticas do casal e celebrou a data comemorativa da amada, com quem está junto há cerca de 20 anos.

"Hoje é o dia dela. Mais um aniversário, mais um ano te celebrando. Esse carrossel de fotos começa com o seu aniversário de 30 anos. Você estava tão feliz e alegre. Essa alegria permanece em cada ano que passa. Te desejo tudo de melhor sempre. Te amo muito e espero que hoje você receba as melhores energias e sorte para o novo trabalho que se inicia. Além de todo o dengo e amor que você merece. Feliz aniversário", declarou Lázaro.

