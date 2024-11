Taís Araujo toma atitude inusitada em seu aniversário: 'Pode me mandar'

Em seu aniversário de 46 anos, Taís Araujo toma atitude e explica sua decisão em vídeo para os fãs; veja o que ela disse

A atriz Taís Araujo está fazendo aniversário nesta segunda-feira, 25, e surpreendeu ao postar um vídeo avisando uma decisão sobre ficar afastada da rede social no dia em que está completando 46 anos.

O registro foi gravado antes de seu dia especial e a esposa de Lázaro Ramos explicou o motivo de ter feito isso. A artista então comentou que isso não quer dizer que não gosta de celebrar, pelo contrário, que fez o vídeo para receber as felicitações dos fãs nos comentários.

"Sim, HOJE É MEU ANIVERSÁRIO! E eu amo comemorar, por isso esse vídeo foi gravado uma semana antes, pra que eu pudesse sair um cadinho das redes e viver intensa, verdadeiramente e de forma analógica até, esse dia. Mas, esse espaço é sim pra felicitações, viu? Então pode me mandar parabéns aqui em baixo que amanhã eu vou ler TODAS as mensagens, mas hoje meus amores, hoje eu vou viver meu 4.6! Obrigada por todo o amor, logo mais eu volto pra responder todos vocês!", avisou na legenda.

Ainda nas últimas semanas, Taís Araujo teve sua imagem usada para um golpe nas redes sociais. "Gente, assunto sério. Quis aparecer aqui para falar com vocês. Está rolando um vídeo fake usando minha imagem e minha voz pra anunciar a promoção de kit de Natal de uma marca bem conhecida, mas é golpe", começou a dizer a artista sobre o que estava acontecendo.

Lázaro Ramos emociona ao celebrar 20 anos de casamento com Taís Araujo

O ator Lázaro Ramos publicou uma carta aberta emocionante em celebração aos 20 anos de casamento com Taís Araujo, completados na data de hoje.

Em seu Instagram oficial, Lázaro compartilhou com o público um vídeo contando um pouco da história do casal. Ao longo do registro, ele recordou momentos marcantes como o primeiro beijo, trabalhos realizados juntos, viagens, até chegar ao dia em que decidiram subir ao altar. Veja tudo aqui!

