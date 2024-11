Taís Araujo ganha bolinho especial de amigos em aniversário de 46 anos

Celebrando 46 anos de vida, a atriz Taís Araujo festejou a data especial ao lado de familiares e amigos em Foz do Iguaçu

Dia de festa para Taís Araujo! A atriz completou mais um ano de vida na segunda-feira, 25, e comemorou a data especial em ótimas companhias diretamente de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ao lado de familiares e amigos, a artista festejou a chegada dos 46 anos com um jantar ao ar livre.

Famosos como Alice Wegmann e Lucas Leto compartilharam nas redes sociais o momento em que a aniversariante foi surpreendida com um bolinho decorado com flores. No registro, é possível ver a empolgação de Taís Araujo ao se deparar com o coro do famoso 'parabéns'.

Ao final das felicitações, a atriz fechou os olhos e fez um pedido antes de assoprar as velas. "Te amo Taís, viva", escreveu o ator Lucas Leto na publicação. "Sagitariana deusona, feliz ano todo", desejou Alice Wegmann.

Mais cedo, a atriz ganhou uma homenagem bastante especial do marido, Lázaro Ramos. Em seu perfil oficial no Instagram, o ator abriu um álbum de fotos românticas do casal e celebrou a data comemorativa da amada, com quem está junto há cerca de 20 anos.

"Hoje é o dia dela. Mais um aniversário, mais um ano te celebrando. Esse carrossel de fotos começa com o seu aniversário de 30 anos. Você estava tão feliz e alegre. Essa alegria permanece em cada ano que passa. Te desejo tudo de melhor sempre. Te amo muito e espero que hoje você receba as melhores energias e sorte para o novo trabalho que se inicia. Além de todo o dengo e amor que você merece. Feliz aniversário", declarou Lázaro Ramos.

Taís Araujo ganha bolinho de anivers´rio - Reprodução / Instagram

Taís Araujo toma atitude inusitada em seu aniversário

A atriz Taís Araujo está fazendo aniversário nesta segunda-feira, 25, e surpreendeu ao postar um vídeo avisando uma decisão sobre ficar afastada da rede social no dia em que está completando 46 anos.

O registro foi gravado antes de seu dia especial e a esposa de Lázaro Ramos explicou o motivo de ter feito isso. A artista então comentou que isso não quer dizer que não gosta de celebrar, pelo contrário, que fez o vídeo para receber as felicitações dos fãs nos comentários; confira detalhes!

