Susana Vieira celebra 82 anos com festa ao lado da família em Orlando

Susana Vieira celebrou a chegada dos seus 82 anos em grande estilo com uma festa em Orlando, nos Estados Unidos, ao lado da família

Nesta sexta-feira, 23, Susana Vieira celebrou a chegada dos seus 82 anos em grande estilo. A atriz, que passa férias em Orlando, nos Estados Unidos, realizou uma festa ao lado da família e de amigos próximos.

Para combinar com o local, a mesa foi toda decorada com personagens da Disney como Mickey, Minnie e Pato Donald. O bolo, além das velas com a nova idade, também continha um enfeite da Minnie.

Na legenda, Susana fez questão de agradecer pelo momento. "Minha maior alegria!!! Comemorar meus 82 anos com muita saude, alegria e ao lado dos meus bens mais preciosos, minha família e amigos agregados que fazem os meus dias mais especiais", escreveu ela. Nos Stories, Susana também comentou sobre a festa. "Eu quero aproveitar muito a vida ainda. Obrigada, vida; obrigada, Deus, por eu estar com saúde e viva; obrigada pela família que eu formei; obrigada pelos amigos que se agregaram, são sempre pessoas tão firmes", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Vieira (@susanavieiraoficial)

Tristeza

A atriz Susana Vieirausou as suas redes sociais recentemente ara dividir uma triste notícia com seus seguidores. É que seu cachorrinho de estimação, Willinha, morreu.

No feed do Instagram, a artista postou uma foto segurando o pet no colo e se despediu. "As saudades serão eternas, assim como meu amor por você! Descansa, querido Willinha. Mamãe te ama para sempre", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs deixaram mensagens de apoio nos comentários. "Sinto muito", disse a atriz Regiane Alves. "Lamentável a dor da perda. Meus sentimentos", escreveu um seguidor. "Meus mais sinceros sentimentos! Só quem tem filho cachorro sabe a dor que é", falou outra. "Sinto muito pela sua perda", comentou uma fã. "Todo o meu carinho para você, Susana. Que Willinha vá em paz", desejou mais um.