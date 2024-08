A atriz Susana Vieira lamentou nas redes sociais a morte de seu cachorro de estimação, Willinha, e ganhou apoio dos seguidores

A atriz Susana Vieira usou as redes sociais nesta sexta-feira, 9, para dividir uma triste notícia com seus seguidores. É que seu cachorrinho de estimação, Willinha, morreu.

No feed do Instagram, a artista postou uma foto segurando o pet no colo e se despediu. "As saudades serão eternas, assim como meu amor por você! Descansa, querido Willinha. Mamãe te ama pra sempre", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs deixaram mensagens de apoio nos comentários. "Sinto muito", disse a atriz Regiane Alves. "Lamentável a dor da perda. Meus sentimentos", escreveu um seguidor. "Meus mais sinceros sentimentos! Só quem tem filho cachorro sabe a dor que é", falou outra. "Sinto muito pela sua perda", comentou uma fã. "Todo o meu carinho pra você, Susana. Que Willinha vá em paz", desejou mais um.

Recentemente, André Marques também lamentou a morte de sua cachorrinha. O apresentador postou um vídeo dos dois juntos e falou sobre 'uma conversa' que teve com ela. No papo, ele pediu para a pet, que estava com ele há quase 14 anos, que não morresse dormindo.

Confira:

Susana Vieira dá opinião sincera sobre fama de influencers

Dona de uma longa carreira na teledramaturgia brasileira, a atriz Susana Vieira abriu o coração e deu sua opinião sincera a respeito da onda de influenciadores. Em entrevista ao jornalista Marcos Bulques, a veterana confessou não entender a grande fama da 'categoria'.

Nos últimos anos, diversos criadores de conteúdo da internet estão migrando para as telinhas, seja em filmes, programas de TV ou novelas. "Como você vê essa questão dos influencers, que está tão em alta nas novelas?", questionou o comunicador à artista.

"Eu não tenho a menor ideia do que eles são, juro por Deus. Eu não entendo o que eles são, meu amor. Influencer sou eu. Eu sou uma influência. Estou há 40 anos na TV Globo, influenciei 40 mil pessoas dentro desses anos, a novela brasileira. Influencer é Aguinaldo Silva, os autores da Globo, os grandes atores. Influencer são os cantores brasileiros, os músicos, esses são os influencers", disparou a atriz.