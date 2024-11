Sthefany Brito proíbe visitas ao filho recém-nascido; médica pontua: 'Pode ser grave'

Médica explica se decisão de Sthefany Brito em proibir visitas ao filho recém-nascido é correta

Sthefany Britto (37) está vivendo o sonho da segunda maternidade. Casada com o empresário Igor Raschkovsky, a atriz virou alvo de críticas na semana passada após revelar que proibiu visitas ao filho Vicenzo, de um mês. Além do caçula, ela é mãe de Enrico (4).

Em conversa com fãs nas redes sociais, a estrela contou que a decisão foi tomada para preservar a saúde do pequeno. O veto atingiu amigos e até familiares próximos por um período de duas semanas. Alguns foram proibidos por até um mês.

"Segurei o primeiro mês sem visita. Parte da família veio conhecê-lo em casa só depois da primeira quinzena de outubro. Nesse início, acho que todo cuidado é pouco. Fiquei zero preocupada de me acharem chata ou exagerada por não querer receber visita. Afinal, o que importa mesmo é a saúde do meu filho. Aos pouquinhos, vamos flexibilizando. Tudo tem seu tempo", contou.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Médica pediatra Dra. Betina Costa diz que a atitude da atriz foi certeira. Isso porque, bebês recém-nascidos criam imunidade nos primeiros dias de vida e uma exposição poderia ser algo arriscado.

"A recomendação de evitar visitas a bebês, especialmente aqueles com menos de três meses, é fundamentada em várias considerações de saúde pública e pediátricas. Bebês com menos de três meses têm um sistema imunológico ainda em desenvolvimento, o que os torna mais vulneráveis a infecções. Infecções como o vírus sincicial respiratório (VSR) e outras doenças respiratórias podem ser particularmente graves nessa faixa etária", explica.

A especialista ressalta que, por mais que não apresentem sintomas de doenças, os visitantes podem acabar afetando a saúde respiratória do bebê. A área respiratória é mais afetada quando problemas em situações parecidas acontecem.

"Adultos e crianças podem ser portadores de vírus e bactérias, muitas vezes sem apresentar sintomas. Visitas podem aumentar o risco de exposição do bebê a patógenos, como o coronavírus, gripe e outros vírus e bactérias que podem gerar doenças como pneumonia e meningite", diz.

Costa fala que o controle de visitas é fundamental para o bom desenvolvimento da criança. "Diretrizes de organizações como a American Academy of Pediatrics (AAP) recomendam limitar o contato com recém-nascidos para proteger a saúde dos recém nascidos. Isso inclui limitar visitas de pessoas que não são da família imediata e garantir que quem visita esteja saudável. Além disso, muitas visitas podem causar estresse adicional para os pais, que já estão se adaptando à chegada do bebê. Um ambiente calmo é essencial para o bem-estar emocional da família."

A médica disse que mamães que estão vivendo a mesma fase que a atriz devem também se preocupar com a vacinação. "Durante os primeiros meses, os bebês recebem suas primeiras vacinas, mas a proteção completa pode levar tempo. Evitar visitas durante esse período crítico pode ajudar a proteger o bebê até que as vacinas estejam totalmente eficazes."

Betina Costa chama atenção para a atitude tomada pela atriz. Limitar visitas ao bebê recém-nascido não só o protege, como também evita com que ele seja hospitalizado em outras fases do crescimento. Por isso, "exagerar" nesse quesito é recomendado.

"Também temos estudos, que demonstraram que bebês que têm menos exposição a agentes infecciosos durante os primeiros meses têm menores taxas de hospitalização por infecções respiratórias. Com base nesses pontos, é aconselhável que os pais e cuidadores adotem precauções rigorosas quanto a visitas durante os primeiros meses de vida do bebê, priorizando sempre a saúde e segurança da criança", conclui.

