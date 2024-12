Sonia Abrão encanta ao postar novas fotos do neto: 'Presente'

Com o neto nascido em abril, Sonia Abrão encanta ao surgir em fotos com o bebê; Filippo deu um show de fofura na aparição com a apresentadora

A apresentadora Sonia Abrão encantou ao postar novas fotos com seu único neto, o pequeno Filippo, de sete meses. Nesta segunda-feira, 09, a jornalista compartilhou os registros segurando o bebê, que é herdeiro de seu filho Jorge Abrão com a esposa Bella Morais, e esbanjou fofura em sua rede social.

Vovó coruja, a comandante do A Tarde É Sua, da RedeTV!, apareceu com o bebê no colo e falou sobre o garoto ser um presente em sua vida. Inclusive, a comunicadora entrou na trend que está rolando na rede social para falar que foi muito feliz no ano de 2024 com a chegada de Filippo.

"...recebi o presente antecipado do Papai Noel, meu netinho FILIPPO, que chegou em abril! Presente maior da vida! Obrigada, Deus! Valeu, Bella Moraes e Jorge Abrão Entrei na trend!", escreveu ela na legenda.

Ainda nas últimas semanas, a nora da apresentadora encantou ao postar as fotos do sétimo mesversário de Filippo. Em outros meses, Sonia Abrão mostrou as outras festinhas temática. Em junho, a família aproveitou o clima junino para usa como tema.

Veja as fotos de Sonia Abrão com o neto:

Quem é o ex-marido de Sonia Abrão?

A apresentadora Sonia Abrão vem encantando ao exibir registros de seu netinho Filippo, nascido em abril deste ano. O pequeno é filho de seu único herdeiro, Jorge Abrão, do casamento que viveu por quase 30 anos com Jorge Damião.

Inclusive, a jornalista mostrou o encontro do recém-nascido com seu vovô. Na rede social, a comandante do A Tarde É Sua mostrou ter uma boa relação com o ex-esposo e postou a foto dele ao lado de sua atual segurando Filippo na maternidade. Veja o registro raro aqui.

