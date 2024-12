Neta de Silvio Santos emociona ao relembrar momento com o avô: 'Dói'

No dia em que seria aniversário do apresentador, neta de Silvio Santos comove ao relembrar foto com ele e com declaração emocionante

A neta de Silvio Santos, a jovem Amanda Abravanel, de 19 anos, relembrou uma foto ao lado do apresentador nesta quinta-feira, 12 de dezembro, dia que seria mais um aniversário dele. Sentindo falta do avô, a herdeira mais nova de Silvia Abravanel comoveu ao fazer a declaração para ele.

Após quase quatro meses da partida do dono do baú, a moça falou sobre estar com muita saudade dele e compartilhou todo seu amor pelo avô. "Hoje é seu dia! Dia da estrela mais brulhante do céu, dia do meu anjo da guarda e da minha inspiração", começou dizendo.

Amanda Abravanel então continuou sua homenagem desabafando. "Vô, dói muito não te ter aqui nesse dia, mas sei que o senhor está em um lugar maravilhoso, junto com todos que te amam! Eu te amo muito, vô, que chega doer meu coração! Feliz aniversário meu anjinho", desejou ela.

Nos últimos meses, logo após a morte de Silvio Santos, a herdeira de Silvia Abravanel compartilhou um "sinal" que recebeu do avô ao tomar café da manhã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A.A.C (@amanda.abravanel)

Filha de Silvia Abravanel se emociona ao ver Luan Santana

A filha de Silvia Abravanel, Amanda Abravanel, não segurou a emoção ao encontrar o cantor Luan Santana de perto nesta terça-feira, 10. Fã antiga do artista, a neta de Silvio Santos ficou comovida ao poder ver seu ídolo pessoalmente e poder conversar com ele.

Em sua rede social, a jovem, de 19 anos, compartilhou uma foto ao lado do famoso e falou sobre ter realizado o sonho de vê-lo. "Hoje a minha tarde não começou muito como eu planejava, mas tive a oportunidade de vir te prestigiar em mais um lançamento incrível. Luan essas palavras eu te dedico, ouvir seus conselhos mudou completamente tudo que eu estava sentindo hoje, olhar no fundo do seus olhos e realizar o sonho da Amanda de 10 anos foi inesquecível!", comentou sobre a oportunidade. Veja fotos do momento emocionante aqui!