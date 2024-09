Sandra Annenberg abre álbum de fotos ao comemorar aniversário de casamento

Sandra Annenberg completou 28 anos de casada com Ernesto Paglia e compartilhou um vídeo onde aparece mostrando o álbum de fotos do casamento

A jornalista Sandra Annenberg usou suas redes sociais para celebrar uma data especial. Neste sábado, 21, ela completou 28 anos de casada com o jornalista Ernesto Paglia. Para comemorar a ocasião, ela compartilhou um vídeo onde aparece mostrando o álbum de fotos do casamento.

Nas imagens, ela mostra os registros do seu dia de noiva, além de fotos dos convidados e do grande dia. Na legenda, ela escreveu: "21/09/96 - 21/09/24. 28 anos no papel bem passado e com todo o futuro! Te amo, meu amor!".

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Felicidades sempre aos eternos namorados. Vocês são incríveis", disse uma. "Que lindos! Nasceram um para o outro: simpáticos, adoráveis, encantadores. Amo vocês! Que venham muitos anos de cumplicidade e amor", escreveu outro. "Casal lindo. Admiro muito o trabalho de vocês", opinou uma terceira admiradora.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sandra Annenberg (@sandra.annenberg.real)

Sandra Annenberg faz linda declaração em aniversário de 21 anos da filha

Recentemente, a jornalista e apresentadora do 'Globo Repórter' celebrou mais um ano de vida da filha, Elisa Annenberg-Paglia. A herdeira, fruto de seu casamento com o também jornalista Ernesto Paglia, completou 21 anos e ganhou uma linda homenagem dos pais.

Sandra publicou registros especiais em família. Junto com o marido e a aniversariante, ela apareceu brindando a data especial em um restaurante. Esbanjando alegria, o trio não poupou sorrisos para a câmera.

"Hoje ela faz 21 anos!!! Agora pode tudo!!! Feliz tudo, Fi!!! Te amo mais que tudo!!!", declarou Sandra Annenberg na legenda da postagem. Atualmente, Elisa mora nos Estados Unidos, em Nova York, onde estuda Artes Cênicas. Para quem não sabe, diferente do Brasil, a maioridade no local é apenas aos 21 anos.

Vale lembrar que, além da herdeira com Sandra Annenberg, com quem é casado desde 1994, o jornalista Ernesto Paglia também é pai de outros dois filhos: Bernardo Paglia e Frederico Paglia, frutos de um antigo relacionamento.