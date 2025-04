Cissa Guimarães celebra aniversário e é surpreendida com homenagem em carro de som

A apresentadora Cissa Guimarães comemorou seu aniversário ao lado de familiares e amigos no Rio de Janeiro, no último sábado, 27

Cissa Guimarães comemorou seus 68 anos no último sábado, 27, em uma celebração na zona sul do Rio de Janeiro. A atriz e apresentadora foi surpreendida com uma homenagem especial, um carro de som tocando músicas e mensagens para ela.

Em vídeos publicados nos stories, Cissa aparece emocionada ao receber o presente. Sorridente e visivelmente tocada, a artista agradeceu o carinho dos familiares e amigos enquanto ouvia as canções preparadas para a ocasião.

A celebração ocorreu em um casarão na Zona Sul do Rio de Janeiro, e a apresentadora soprou as velas ao lado de seus filhos, João Velho e Thomaz Velho, além das noras e amigos. A comemoração foi marcada por balões coloridos, música ao vivo vinda do carro de som, mensagens emocionantes e muita alegria.

Assim como foi surpreendida em seu próprio aniversário, Cissa, que adora celebrar ao lado de quem ama, também é conhecida por prestar homenagens aos seus familiares em datas especiais.

Homenagens de aniversário

No ano passado, Cissa Guimarães emocionou seus seguidores ao prestar uma homenagem ao filho Rafael Mascarenhas, falecido em 2010 após um atropelamento. Em uma publicação comovente, ela relembrou que Rafael completaria 33 anos e compartilhou um vídeo repleto de memórias afetivas. No desabafo, ressaltou a saudade eterna, mas também a importância de celebrar a vida do filho.

A apresentadora encantou seus seguidores ao celebrar o aniversário da neta Aurora. A pequena, filha de Thomaz Velho com a arquiteta Andrea Brito, completou cinco anos em janeiro, e Cissa compartilhou uma mensagem sobre os aprendizados que recebe da menina.

Sempre em clima de comemoração, a atriz também celebrou o aniversário de Filipa, sua neta caçula. Filipa, filha de Thomaz Velho e Andrea Brito Velho, completou três anos em fevereiro, e a atriz e apresentadora fez questão de homenageá-la com muito carinho nas redes sociais.

