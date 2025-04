Fernanda Paes Leme mostra vídeo da festa da filha e se emociona: 'Amor'

Em suas redes sociais, Fernanda Paes Leme mostrou um vídeo da festa de um ano da filha Pilar e se emocionou ao celebrar o momento

Nesta segunda-feira, 28, Fernanda Paes Leme compartilhou em suas redes sociais um vídeo mostrando alguns detalhes da festa de um ano da filha Pilar, fruto do seu relacionamento com Victor Sampaio.

O tema da comemoração foi circo e, apesar de estarem separados, Fernanda e Victor estiveram presentes para comemorar o primeiro ano da herdeira.

Na legenda da publicação, a famosa se emocionou. "Ontem foi a Festa da Pilar! Ai, não sei nem explicar tudo que vivi nesse dia! Mas esse vídeo vai me ajudar a mostrar um pouquinho do sentimento de ver minha Pilar completar um aninho de vida se divertindo ao lado de tanta gente querida e amada", começou ela.

Em seguida, Fernanda afirmou que nunca se esquecerá do dia especial. "Eu sempre ouvi falar que festa de um ano é mais para os pais que para a criança, mas esse conceito foi totalmente mudado desde ontem. Pipa e seus amiguinhos não pararam um segundo de brincar, comer, cantar, dançar. Ela pode não lembrar de todos os detalhes no futuro, mas foi um dia que ficou marcado no coração. Quanto amor... Muito obrigada a tantos parceiros que quiseram estar ao nosso lado celebrando a Pilar. Recomendo todos e fico muito feliz de tê-los com a gente nesse momento", concluiu.

Festa encantadora

A apresentadora e atriz Fernanda Paes Leme fez uma festa encantadora para celebrar o primeiro aniversário da filha, Pilar, fruto do antigo relacionamento com Victor Sampaio. A celebração aconteceu neste final de semana em um buffet com decoração luxuosa e fofíssima.

O evento teve o tema de Circo da Pilar e contou com vários detalhes coloridos. O bolo foi feito com cinco andares e decorado com detalhes em vermelho, amarelo, verde e azul com bico de confeiteiro.

A aniversariante surgiu com um macacão em tons de rosa e vermelho e blusa branca com estilo circense, além de completar o visual com meias de cano alto e sapatos de lacinhos.

