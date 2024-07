Sandra Annenberg faz linda declaração em aniversário de 21 anos da filha

A jornalista Sandra Annenberg e o marido, Ernesto Paglia, celebraram a chegada dos 21 anos da filha: 'Amo mais que tudo'

Dia de festa na família de Sandra Annenberg! Na noite de quinta-feira, 18, a jornalista e apresentadora do 'Globo Repórter' celebrou mais um ano de vida da filha, Elisa Annenberg-Paglia. A herdeira, fruto de seu casamento com o também jornalista Ernesto Paglia, completou 21 anos e ganhou uma linda homenagem dos pais.

Através das redes sociais, Sandra publicou registros especiais em família. Junto com o marido e a aniversariante, ela apareceu brindando a data especial em um restaurante. Esbanjando alegria, o trio não poupou sorrisos para a câmera.

"Hoje ela faz 21 anos!!! Agora pode tudo!!! Feliz tudo, Fi!!! Te amo mais que tudo!!!", declarou Sandra Annenberg na legenda da postagem. Atualmente, Elisa mora nos Estados Unidos, em Nova York, onde estuda Artes Cênicas. Para quem não sabe, diferente do Brasil, a maioridade no local é apenas aos 21 anos.

Nos comentários, diversos famosos e seguidores da jornalista deixaram mensagens carinhosas de felicitações à Elisa. "Viva a vida!", escreveu o jornalista Alan Severiano. "Viva!", disse a atriz Beth Goulart. "Tão linda! Tão querida! Felicidades", falou a apresentadora Fátima Bernardes.

Vale lembrar que, além da herdeira com Sandra Annenberg, com quem é casado desde 1994, o jornalista Ernesto Paglia também é pai de outros dois filhos: Bernardo Paglia e Frederico Paglia, frutos de um antigo relacionamento.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandra Annenberg (@sandra.annenberg.real)

Sandra Annenberg ganha festinha surpresa de aniversário

Em junho deste ano, a jornalista Sandra Annenberg foi surpreendida com uma festinha surpresa de suas amigas e do marido, o também jornalista Ernesto Paglia. Completando 56 anos de vida, a apresentadora do 'Globo Repórter' ganhou um bolo especial para celebrar o início do novo ciclo.

O registro do momento foi compartilhado por ela em seu perfil oficial no Instagram. No vídeo, Sandra surge animada enquanto canta parabéns. Extremamente feliz, a comunicadora agradeceu todo carinho recebido em seu dia.

"E, de repente, toca a campainha no final do almoço e chega inesperadamente este presente… Amiga doce, essa mulher que conheci menina, tem tanta sensibilidade que sentiu que eu precisava de um bolo pra cantar parabéns!", iniciou ela na legenda da postagem. Em seguida, Sandra Annenberg revelou que sua filha, Elisa Paglia, enviou um vaso de girassóis.

"Chegou na melhor hora, quando eu estava ao lado do meu amor e das minhas queridas Rose, que trabalha com a gente há anos e é irmã da Cláudia, que me ajudou a cuidar da filhota (que mandou os girassóis e sabe que são as flores que mais amo!) e da Tina, que é uma das mulheres mais incríveis que conheço, forte, batalhadora, divertidíssima, que nos alimenta com carinho, me faz rir todo dia e me acolhe quando estou triste há 20 anos!!! Sou muito sortuda, sou cercada por gente linda e do bem!", concluiu.