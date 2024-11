Regina Casé celebra 25 anos de casamento com 'mini lua de mel' no Rio

A atriz Regina Casé aproveitou um passeio de barco ao lado do marido, Estevão Ciavatta, em celebração aos 25 anos de união do casal

A atriz e apresentadora Regina Casé dividiu com os seguidores registros especiais de um dia inesquecível ao lado do marido, Estevão Ciavatta. Em celebração aos 25 anos de casados, os dois realizaram um passeio de barco no Rio de Janeiro e aproveitaram o momento como uma verdadeira 'mini lua de mel'.

Por meio de seu Instagram oficial, Regina abriu o álbum de fotos da ocasião e destacou o quanto aproveitou cada segundo ao lado do companheiro. Esbanjando simpatia, o casal não poupou romantismo ao posar para a câmera em meio ao mar.

"Mais um presente do Yoyô. Lua de mel sem sair do Rio de Janeiro... Saímos sem saber pra onde íamos e tudo foi rolando mansinho, uma surpresa atrás da outra... Amei cada minutinho", declarou a famosa na legenda da publicação, reforçando a comemoração de 25 anos de união.

Diversos amigos e admiradores de Regina Casé lotaram os comentários com inúmeras mensagens carinhosas ao casal. "Merecida celebração", escreveu uma seguidora. "Casal mais lindo, super do bem e muito apaixonados, chuva de bençãos pra vocês", desejou outra. "Lindezas de pessoas e de lugar", elogiou uma terceira.

Confira as fotos de Regina Casé com o marido:

