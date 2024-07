Regina Casé abre álbum de fotos raras com o neto: 'Quem ama ser avó?'

Que amor! A apresentadora Regina Casé encantou ao mostrar fotos especiais ao lado do neto, Brás, em celebração ao Dia dos Avós

A apresentadora e atriz Regina Casé usou as redes sociais para compartilhar uma sequência de registros encantadores ao lado do neto, Brás, de 7 aninhos. O pequeno é fruto de Benedita Zerbini, primogênita da artista, com o fotógrafo João Pedro Januário.

Assim como o ator Leandro Hassum, Regina também aproveitou o Dia dos Avós, celebrado nesta sexta-feira, 26, para realizar uma linda homenagem ao netinho. Em seu Instagram oficial, ela mostrou imagens especiais onde aparece abraçada com o menino em diversos momentos especiais em família.

"Hoje é dia da avó! Dia da vovó Yayá! Mostrar o mundo pro seu neto é a coisa mais incrível que existe! Que amor é esse gente!? Dia de Sant’Ana vó do Menino Jesus e eu agradeço muito a ela a graça e a benção que é ter um neto tão maravilhoso como o meu Brás! Parabéns pra todos os avós! Quem aí como eu ama, adora ensinar, dar risada, cuidar… Quem aí ama ser avó?", escreveu Regina Casé na legenda.

Encantados com as fotos raras fofíssimas compartilhadas pela avó coruja, os seguidores da atriz rapidamente lotaram a publicação com diversos comentários carinhosos. "Viva essa vovó linda! E o neto é uma fofura!", declarou uma internauta. "Essa vovó é muito especial, muito gata e muito humana", disse outra.

"Eu morro de amor com vocês juntos! E que vídeo delicioso dele falando muito pequeno! Você é uma avó maravilhosa, ele ama muito a vovó Yaya!", disse Benedita Zerbini, filha de Regina Casé. Vale lembrar que a famosa também é mãe de Roque Casé Ciavatta, que completou 11 anos recentemente.

Confira as fotos de Regina Casé com o neto:

Regina Casé comemora aniversário do filho

Regina Casé encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma bela homenagem ao filho caçula, Roque, que completou 11 anos de vida no início de maio deste ano.

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou uma sequência de cliques mostrando o aniversariante desde quando ele tinha apenas 1 aninho, e escreveu uma linda mensagem para comemorar seu novo ciclo. "E hoje… 11!!!!!! Corre pra ver esse carrossel de amor com uma foto pra cada um desses 11 anos!", começou ela.

"Onze anos desse que, pra mim, continua um bebezinho que cabe dentro do meu vestido. Que consigo levantar com as pernas. Que carrego na carcunda. Que nado com ele nas costas. Que dorme comigo rente que nem pão quente. Que é o meu carrapatinho. Que não deixa eu beijar muito a barroquinha que ele tem no queixo", completou; confira mais detalhes!