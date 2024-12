César Tralli é surpreendido com bolo de aniversário na Globo. Veja a foto!

O apresentador César Tralli está completando 54 anos nesta segunda-feira, 23, e foi surpreendido com uma festa de aniversário na redação da TV Globo

O apresentador César Tralli está completando 54 anos nesta segunda-feira, 23, e foi surpreendido com uma festa de aniversário na redação da TV Globo em São Paulo, onde apresenta o Jornal Hoje. Em um vídeo compartilhado no Instagram, ele apareceu segurando o bolo que ganhou dos colegas e fez um discurso para agradecer.

"Como não amar esta equipe? Meu muito obrigado por tanto carinho e consideração. Meu níver fica ainda mais especial na companhia de vocês. Agradeço com todo meu amor. Um beijo no coração!", escreveu o jornalista na legenda.

No vídeo, ele apareceu dizendo para a equipe: "Quero agradecer de coração o carinho de vocês, o bolo, os salgadinhos e, acima de tudo, o calor humano, que, ao meu ver, é o mais importante. Eu sei que não é fácil fazer aniversário nessa época do ano, mas o fato de ter vocês aqui comigo me deixa extremamente feliz. Amo demais vocês e amo trabalhar com vocês. Agradeço ao Papai do Céu por estar aqui com vocês".

Veja a foto do bolo:

Cesar Tralli ganha festinha na Globo (Reprodução/Instagram)

César Tralli mostra onde colocou seu troféu do 'Melhores do Ano'

Recentemente, o âncora global âncora global mostrou onde colocou o troféu que ganhou nos Melhores do Ano e compartilhou que o lugar foi escolhido por sua filha, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos.

Com uma foto do objeto já no espaço determinado pela sua herdeira com Ticiane Pinheiro, o comunicador contou que atendeu a um pedido da menina sobre onde colocar o troféu. César Tralli então revelou que ela pediu que ele guardasse no "escritório" dela.

"Guardiã do Troféu. Depois de passear pela redação, depois de tantas fotos de mão em mão, eis que agora ele chega -cheio de energia boa- para um lugar muito especial. A Manu me pediu e o desejo foi atendido: -Papai, deixa o troféu no meu “escritório”? -É todo seu, filha! (risos)", contou. Veja a foto!

Leia também:Ticiane Pinheiro fala sobre defeitos de Cesar Tralli e como arranja tempo para namorar