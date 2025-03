Bruna Marquezine e Shawn Mendes? Fãs torcem para que eles fiquem juntos

Fãs da atriz Bruna Marquezine e do cantor Shawn Mendes voltaram a shippar os dois após rumores sobre festa pós-show. Entenda os comentários

A atriz Bruna Marquezine e o cantor Shawn Mendes voltaram a ser alvos de rumores na internet. No último final de semana, ele esteve no Brasil para fazer um show no festival de música Lollapalooza Brasil 2025, em São Paulo, e ela estava na plateia. Pouco depois, os rumores sobre uma festa pós-show deram o que falar nas redes sociais.

De acordo com o Instagram Circo da Mídia, Bruna e Shawn foram vistos em clima de intimidade na festa pós-show, que teve a presença de amigos deles. Porém, eles não se pronunciaram sobre os boatos.

Com isso, os fãs foram à loucura. Nas redes sociais, os internautas demonstraram que torcem para os rumores serem verdadeiros e a atriz engatar um affair com o cantor. “Sabemos que ele gosta de uma latina”, disse um seguidor. “Eles são belíssimos, shippo”, comentou outro. “Nossa, imagina os filhos”, escreveu mais um. “Não sei quem é mais sortudo”, declarou outro.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Bruna Marquezine e Shawn Mendes viram notícia juntos. Em 2017, ele esteve no Brasil para se apresentar no Rock in Rio e também curtiu uma festa pós-show com a presença da atriz. Na época surgiram especulações de que eles foram vistos conversando ao pé do ouvido, mas nada mais do que isso veio à tona. Pouco tempo depois, Bruna reatou o namoro com Neymar Jr.

Agora, a atriz está solteira depois de ter terminado o namoro com o ator João Guilherme.

Quem convidou Bruna Marquezine para o Oscar?

A atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, supreendeu os brasileiros ao comparecer na cerimônia de premiação da 97ª edição do Oscar em Los Angeles, Estados Unidos, no último domingo, 2. Em entrevista à TNT e Max, a estrela de Besouro Azul contou que foi convidada pela própria Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a organizadora da premiação, para ir ao evento.

“Eu tenho muita dificuldade de celebrar vitórias, aí quando chegou o convite da Academia, eu falei: ‘Mas o que eu vou fazer lá?’ [Depois, pensei] ‘Você está doida, você foi convidada pela Academia, você tem que ir‘”, contou.

Ao ser questionada sobre o sentimento de ver um filme brasileiro na premiação, Bruna destacou a alegria em ver o público internacional conhecendo o cinema nacional.

“É tão bonito ver a arte sendo celebrada dessa forma. É só a prova da potência da nossa cultura. Eu lembro muito de uma fala da Fernanda [Torres] sobre o brasileiro conhecer culturas do mundo inteiro, mas parece que o mundo ainda não teve a oportunidade de conhecer mais sobre a gente”, disse.

Ainda Estou Aqui, do cienasta Walter Salles, concorria em três categorias Oscar. O longa ganhou o prêmio de Melhor Filme Internacional.

Marquezine também marcou presença na tradicional after party promovida pela revista Vanity Fair.

