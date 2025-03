Ex de Neymar Jr reage ao ver anúncio da gravidez de Joana Sanz e Daniel Alves

Ex-namorada de Neymar Jr, Carol Dantas deixa comentário ao ver o post de Joana Sanz anunciando que está grávida de Daniel Alves

A influencer Carol Dantas, que é ex-namorada de Neymar Jr e mãe do primogênito do atleta, reagiu ao ver a gravidez da modelo Joana Sanz com o jogador Daniel Alves. Nesta segunda-feira, 31, a top model contou que está grávida após o marido ter sido absolvido da condenação na Justiça da Espanha.

Ao ver o post da amiga sobre a gravidez, Carol fez questão de demonstrar seu apoio. Ela reagiu ao fazer um comentário com vários corações vermelhos .

Comentário de Carol Dantas no post de Joana Sanz

Vale lembrar que Joana e Daniel reataram o casamento quando ele foi solto da prisão em 2024 após ficar mais de um ano detido.

O anúncio da gravidez de Joana Sanz

Joana Sanz contou que está grávida pela primeira vez com o marido, o jogador de futebol Daniel Alves. Em um post nas redes sociais, ela fez um relato sobre o processo para aumentar a família.

Em seu relato, Joana contou que chegou a realizar duas fertilizações in vitro (FIV), além de ter sofrido três perdas gestacionais. A companheira do atleta brasileiro, que faz tratamentos para engravidar há cinco anos, ainda explicou que gostaria de revelar a gestação somente quando ela estivesse mais evidente, mas decidiu compartilhar "pelas mulheres que estão na luta".

"Que pressão social assustadora. Nunca tive instinto maternal, aquele desejo de ter filhos ou gostar de pegar o bebê de alguém. Com o passar dos anos, meu grupo de amigas foram tendo bebês e as redes sociais estavam cheias de nascimentos (acho que pela idade é o que nos toca). Não é brincadeira a frase de ‘vai passar o arroz’. Há tanto desconhecimento sobre a idade reprodutiva da mulher e que não é tão fácil engravidar", iniciou a modelo espanhola.

"Perdi minha mãe há dois anos, não tenho pais nem irmãos, a sensação de orfandade e vazio me acompanhou até o dia que ouvi o coração do meu bebê pela primeira vez. Meu último embrião congelado, minha última esperança de ter essa razão para ser forte na vida. Aqui está ela, saudável e crescendo. E eu sei que foi minha mãe que me enviou para que eu nunca mais me sinta sozinha, para que eu faça a vida ganhar e tenha esse arco-íris cheio de amor depois de tanta tempestade. Ainda não acredito e acordo de madrugada com medo de ver os lençois cheios de sangue ou fecho os olhos nas ecografias até ouvir que está tudo perfeito. Tudo vem, não desista", finalizou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joana Sanz (@joanasanz)

