Não é irmã? Suelen Gervásio esclarece parentesco com Rafael Zulu

Ex-participante de 'A Fazenda', Suelen Gervásio falou sobre o afastamento do ator Rafael Zulu, que a chamava de 'irmã'

A modelo Suelen Gervásio separou um tempo na quarta-feira, 19, para responder algumas dúvidas do público que a acompanha nas redes sociais. Durante o bate-papo, a ex-participante de ‘A Fazenda 16’, da Record TV, foi questionada sobre sua relação com o 'irmão', o ator Rafael Zulu.

Suelen, então, explicou que os dois acabaram se afastando naturalmente, uma vez que ela saiu de casa ainda muito nova. Além disso, a jovem esclareceu o verdadeiro parentesco com o artista: eles, na verdade, são primos .

"Por que você e seu irmão Zulu não se falam?", perguntou um internauta. A ex-A Fazenda, então, respondeu: "E o que mais tem nessa caixinha são essas perguntas. Gente, entendam de uma vez por todas: ele é meu primo. Ele tem a mãe dele e o pai dele. E eu tenho a minha mãe e o meu genitor. Me chamava de irmã porque, por um tempo, eu vivi com ele", explicou.

"Mas, assim, tem uns três anos mais ou menos que não encontro com ele. Não aconteceu nada de extraordinário que fez a gente se afastar. São só jeitos. Eu saí de casa há muito tempo, muito cedo, fui viver a minha vida e aí as coisas deixaram de se bater. Acabou! Nem tudo é um grande problema. Às vezes, as pessoas só criam um problema muito grande em cima de algo que não precisava. Mas não em relação ao meu afastamento e o dele, não. Aí, já é outro assunto. Mas, assim, perguntem coisas interessantes", completou Suelen Gervásio.

Suelen Gervásio e Rafael Zulu são primos - Foto: Reprodução / Instagram

Suelen Gervásio revela sexo do segundo filho

A modelo Suelen Gervásio contou aos seguidores que descobriu o sexo do segundo filho. Ela, que já é mãe da pequena Nina, de 1 ano de vida, revelou publicamente que está grávida de mais um herdeiro no dia 25 de dezembro de 2024, quando mostrou a primeira foto da barriguinha.

Por meio das redes sociais, a prima do ator Rafael Zulu disse que será mamãe de mais uma menina. "Até agora eu tô perplexa que serei mãe de DUAS meninas", declarou a ex-participante de 'A Fazenda 16', da Record TV.

