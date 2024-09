Quem é a atual namorada de Rafael Cardoso? Ator vive relacionamento discreto

Rafael Cardoso surpreendeu os seguidores ao se declarar publicamente para a nova namorada; descubra quem é a sortuda

Mais reservado em relação à sua vida pessoal, Rafael Cardoso surpreendeu ao compartilhar uma foto ao lado de sua atual namorada, Carol Ferraz e da filha caçula, Helena, em suas redes sociais na última quinta-feira, 26. Com a publicação, os seguidores ficaram curiosos sobre a nova amada do ator e sua história de amor. Confira a seguir:

Para quem não acompanhou, Rafael passou por um período agitado em sua vida amorosa desde que anunciou divorcio com a influenciadora Mari Bridi, com quem teve dois filhos, Aurora, de nove anos, e Valentim, de seis anos. Após o término do casamento, o ator chegou a assumir namoro com a modelo e influenciadora digital Vivian Linhares.

Apenas dois meses após revelar o relacionamento, Rafael confirmou o término de seu namoro com Vivian. Logo em seguida, ele engatou um rápido romance com a psicóloga Carol Ferraz. Apesar do novo relacionamento não ter durado muito, resultou na gestação de sua terceira filha, Helena Cardoso, que chegou ao mundo em novembro do ano passado.

Ainda na gestação de sua terceira herdeira, Cardoso chegou a reatar o namoro com Vivian, mas anunciou a separação logo após o nascimento de Helena. Em seguida, ele voltou a se relacionar com Carol, e agora eles moram juntos e curtem a nova fase ao lado da filha caçula, que está prestes a completar um aninho.

Quem é Carol Ferraz?

Discreta, Carol Ferraz é uma amiga de longa data de Rafael Cardoso. Inclusive, o ator revelou que ela o apoiou durante a fase conturbada após o término de seu casamento com Mari Bridi. Natural do interior do Rio de Janeiro, a psicóloga mantém seu perfil privado nas redes sociais e tenta deixar seu relacionamento blindado, longe de polêmicas.

Em entrevista à TV CARAS, Rafael comentou sobre a controvérsia em torno de sua vida amorosa e elogiou a postura de Carol: "Não sei como a Carol aguentou no meio desse turbilhão todo estar do meu lado [risos], brincadeira. Hoje, estamos há seis meses juntos, morando juntos, dividindo a vida. É uma relação que foi construída”, disse.

“Sou pai da nossa filha e vou continuar sendo até morrer”. Em dezembro do ano passado, eles passaram a se aproximar e começaram a se relacionar. "Tínhamos uma relação muito boa, mesmo eu não estando com ela”, declarou o famoso, que também abriu o coração ao prestar uma homenagem para a namorada e a filha em sua rede social.