Poliana Rocha revela não saber de seu pai: 'Sempre foi um dia vazio'

No Dia dos Pais, esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, revela sobre não saber de seu pai e explica o motivo de não tocar no assunto

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, fez uma revelação neste domingo, 11, de Dia dos Pais. A influenciadora então postou uma foto com a mãe, dona Eponina Rocha, para homenageá-la na data e falou sobre a senhora ter feito os dois papeis em sua vida.

A mãe de Zé Felipe então contou que não sabe muito de seu pai e que acredita que ele não esteja vivo. Por ter passado por essa situação complicada, a qual não fala muito para não expor Eponina, a empresária fez terapia e conseguiu superar o trauma de não ter o pai presente.

"Dia dos pais, sempre foi um dia vazio... Ficava sempre triste,pelos cantos ,sem muitas palavras! Creio, que meu pai deve ter falecido, mas de fato nem sei….foi uma relação muito louca com minha mãe, que um dia quem sabe, conto para vocês (evito contar para não expor minha mãezinha)... depois de muitos anos de terapia,consigo hoje comemorar com alegria essa data,pensando no tanto que minha mãe, desempenhou com excelência esse papel brilhante na minha vida, e alegro de poder ter uma mãe tão boa assim!", contou.

"Tenho um marido que é um excelente pai ,para o meu filho, dedicado, carinhoso e muito presente, isso conforta muito o meu coração! Tenho um filho maravilhoso, que se tornou um pai incrível, super zeloso, carinhoso e extremamente dedicado às suas filhas! Enfim,hoje… graças a Deus… eu só tenho motivos para comemorar essa data linda! Desejo de coração,a todos os papais um dia repleto de alegria e muito AMOR! E já,j á, vamos curtir o nosso dia dos pais", falou sobre conviver com pais maravilhosos.

Na nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe foi feito o almoço de Dia dos Pais em grande estilo. A apresentadora do SBT reuniu toda a família em sua propriedade para um banquete com muitas flores amarelas.

