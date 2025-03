Poliana Rocha escreve recado especial para Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo

A influenciadora Poliana Rocha usou as redes sociais nesta segunda-feira, 17, para mandar um recado especial para a enteada, Jéssica Beatriz Costa

A influenciadora digital Poliana Rocha usou as redes sociais nesta segunda-feira, 17, para mandar um recado especial para a enteada, a influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa. A filha do cantor Leonardo está completando 31 anos de vida.

Em seu perfil, Poliana escreveu: "Minha linda, tenho um amor enorme por você! Sou muito grata por ter você na minha vida. Sempre estarei aqui para o que precisar! Saúde e plenitude neste novo ciclo! Amo você", escreveu ela, que adicionou uma figurinha de bolo de aniversário.

Poliana Rocha fala sobre reunir os filhos de Leonardo

Recentemente, Poliana Rocha, falou sobre como é reunir os filhos do sertanejo em sua casa."Gente, eu tenho um prazer imenso em ver os filhos do Leo reunidos, todo mundo que convive comigo sabe disso e não é pra provar nada pra ele não, até porque tem 30 anos de casado, eu não preciso nunca provar mais nada pro Leonardo, né? É de satisfação mesmo, da minha alma que eu sinto, eu acho que a relação de irmão é maravilhosa, acho que deve ser incrível", começou dizendo.

"Eu queria muito ter tido o privilégio de ter tido irmãos e então eu acho bom quando a casa tá cheia, eu acho bom quando um fala da vida, quando eles se abraçam, eu sei que foi ótimo reunir todo mundo, espero que isso aconteça em breve, mas não tenha data certa de quando isso vai acontecer", contou.

Vale lembrar que Leonardo tem seis filhos. Pedro Leonardo é o primogênito e fruto do relacionamento de Leonardo com Maria Aparecida Dantas. Monyque é da relação do cantor com Sandra. Já Jéssica nasceu do namoro dele com Priscila Beatriz.

O cantor Zé Felipe é fruto do atual casamento de Leonardo com Poliana Rocha. Enquanto Matheus Vargas nasceu da relação com Liz Vargas e veio ao mundo no mesmo ano que Zé Felipe. Por fim, o caçula João Guilherme nasceu da relação do cantor com Naira Ávila.

