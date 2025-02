Foto inédita dos 6 filhos de Leonardo dá o que falar na web. Veja

Todos os filhos do cantor sertanejo Leonardo posaram juntos em uma foto na fazenda da família e os fãs foram à loucura: ‘Lindos e especiais’

No último final de semana, a fazenda do cantor Leonardo ficou lotada! Isso porque um dos filhos dele, o ator João Guilherme, organizou uma festa para celebrar seu aniversário e convidou toda a família. Com isso, todos os seis filhos de Leonardo apareceram juntos em uma foto inédita.

Nas redes sociais, o mais velho dos irmãos, Pedro Leonardo, compartilhou a foto ao lado dos irmãos. Na imagem é possível ver Pedro ao lado de Zé Felipe, Monyque Isabella, João Guilherme, Jéssica Beatriz e Matheus Vargas.

Nos comentários do post, os internautas elogiaram os irmãos. "Lindos e especiais", disse um seguidor. "Que família", afirmou outro. "É lindo ver o carinho que tem por todos da família!", comentou mais um.

Vale lembrar que Pedro Leonardo é o primogênito e fruto do relacionamento de Leonardo com Maria Aparecida Dantas. Monyque é fruto da relação do cantor com Sandra. Por sua vez, Jéssica nasceu do namoro dele com Priscila Beatriz. O cantor Zé Felipe é fruto do atual casamento de Leonardo com Poliana Rocha. Enquanto isso, Matheus nasceu da relação com Liz Vargas e veio ao mundo no mesmo ano que Zé Felipe. Por fim, o caçula João Guilherme nasceu da relação do cantor com Naira Ávila.

Os 6 filhos do cantor Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram

Leonardo é definido pelo filho João Guilherme

O ator João Guilherme abriu o coração ao falar sobre o pai, o cantor Leonardo, incluindo as diferenças e semelhanças entre eles. Em entrevista à 'GQ', o jovem de 22 anos revelou que, apesar de serem opostos em diversas situações, ele faz questão de herdar uma característica do artista sertanejo.

"Meu pai foi criado e educado em outro tempo. Então, não sei se é a pessoa ideal para me dizer o que fazer e como me comportar", declarou João Guilherme. Na sequência, o ator ressaltou que leva para a vida um dos maiores exemplos do pai: a humildade.

"Ele sempre foi o maior exemplo de humildade. É atencioso e carinhoso com todos os fãs. Essa é uma das maiores heranças que posso levar", disse o famoso. Vale lembrar que João Guilherme já comentou anteriormente sobre a relação com o pai e explicou que os dois não são muito próximos.

