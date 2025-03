Poliana Rocha revela qual conselho daria ao filho Zé Felipe

Em suas redes sociais, Poliana Rocha respondeu algumas perguntas dos seguidores e contou qual conselho daria ao filho Zé Felipe

Em suas redes sociais, Poliana Rocha sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Neste domingo, 16, a digital influencer aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores uma internauta quis saber qual conselho ela daria para o filho Zé Felipe, fruto do seu relacionamento com Leonardo.

Na resposta, Poliana afirmou que aconselharia o cantor a se impor mais e nunca aceitar menos do que merece. "Ninguém vai lutar por você se você não lutar por si mesmo. O mundo respeita quem se impõe, então nunca abaixe a cabeça. Seja forte, trabalhe duro e nunca aceite menos do que merece", disse ela.

Poliana Rocha comenta sobre repetir look

Poliana Rocha usou as redes sociais na sexta-feira, 14, para fazer um desabafo após alguns fãs notarem que ela repetiu o look para ir ao casamento de Samara Pink e Thiago Stabile, que aconteceu na noite da última quinta-feira, 13, em São Paulo.

Para o evento luxuoso, a mulher do cantor sertanejo Leonardo usou um vestido longo preto e com franjas, o mesmo que usou para ir ao leilão do instituto do jogador de futebol Neymar Jr, no ano passado.

Ao postar um vídeo mostrando detalhes do look, a influenciadora digital falou sobre repetir a peça. "Repetir look é sinônimo de estilo consciente. Quando a peça é boa, vale usar quantas vezes quiser!

(obs: não levo jeito para modelar)", escreveu a mãe do cantor Zé Felipe na legenda da publicação.

Nos comentários, Poliana recebeu o apoio dos internautas. "Se não pode repetir, não vale a pena comprar", disse uma seguidora. "Concordo com você, e está de parabéns pela atitude, quebrar padrões e investir no que realmente importa!", comentou outra. "Comprou, pagou, pode usar quantas vezes quiser!", falou uma fã.

