Patrícia Abravanel tieta Mariah Carey durante encontro com a cantora

Momento fã! A apresentadora Patrícia Abravanel compartilhou uma foto do momento em que 'esbarrou' com a cantora Mariah Carey

A apresentadora Patrícia Abravanel compartilhou com os seguidores um momento único vivenciado por ela recentemente. Nesta quarta-feira, 15, em suas redes sociais, a comunicadora revelou que 'esbarrou' com ninguém menos que a cantora Mariah Carey enquanto passeava.

Por meio de seus stories no Instagram, Patrícia publicou uma foto do encontro e não escondeu seu lado fã ao posar sorridente ao lado da artista internacional. "Tietei!", escreveu ela na legenda.

A apresentadora ainda escolheu um trecho da famosa canção de Natal 'All I Want For Christmas is You', de Mariah Carey, como trilha sonora do registro. Na imagem, tanto Patrícia Abravanel quanto a cantora aparecem usando casacos de frio. A filha de Silvio Santos (1930-2024), no entanto, não revelou em qual país aconteceu o encontro.

Recentemente, Patrícia compartilhou cliques raros de sua família na rede social. No dia 1 de janeiro deste ano, a comunicadora do SBT mostrou como foi seu Ano Novo ao lado do esposo, o político Fábio Faria, e dos três filhos do casal, Pedro, Jane e Senor.

Exposição de looks de Silvio Santos no SBT

Recentemente, a apresentadora Patrícia Abravanel mostrou que mais uma homenagem foi feita para Silvio Santos no SBT. Em dezembro do ano passado, a comunicadora compartilhou um vídeo feito em um espaço da emissora e revelou que uma exposição de looks do eterno patrão foi montada para relembrar ainda mais o seu jeito único.

Nas paredes foi aberto um espaço para os manequins vestirem as peças mais marcantes do dono do baú. Além de seus ternos, uma roupa mais descontraída também foi exposta no local. Os looks então foram "fechados" com vidro e ficaram apenas à vista para quem passa pelo lugar; confira detalhes!

