Xuxa grava programa no SBT e posa com Patricia Abravanel nos bastidores

Nesta segunda-feira, 17, a apresentadora Xuxa Meneghel visitou os estúdios do SBT, em São Paulo, para gravar uma participação no Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel e foi clicada ao lado da filha do comunicador nos bastidores da emissora. A gravação da Rainha dos Baixinhos será exibida no dia 23 de março.

Nas imagens em questão, Xuxa aparece ao lado de Patricia Abravanel, que comanda a atração, do namorado da loira, o ator Junno Andrade e da cachorrinha Doralice. Confira, abaixo, as imagens:

Xuxa Meneghel no Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel | Foto: Gabriel Cardoso/SBT

Em dezembro, Patricia esteve nos Estúdios Globo para homenagear o pai, Silvio Santos (1930-2024), que morreu em agosto de 2024, aos 93 anos. Na ocasião, a herdeira participou do Melhores do Ano, onde jogou aviões de dinheiro ao lado do apresentador Luciano Huck.

Xuxa revela condição que causa queda do seu cabelo

Em janeiro, Xuxa Meneghel participou do programa Casa de Verão da Eliana, no GNT, e falou sobre uma condição hereditária que causa a queda do seu cabelo. Na ocasião, a loira disse que o seu volume capilar reduziu nos últimos anos e que ela pensa em raspar todos os fios.

"Tenho alopecia genética. Minha mãe ficou careca, tenho entradas, pouco cabelo. Sou bem carequinha. Minha vontade é de realmente passar a máquina zero, mas acho que as pessoas ficariam assustadas", afirmou. Confira!

