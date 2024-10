Patricia Abravanel é surpreendida por sua equipe no seu aniversário

A apresentadora Patricia Abravanel completou 47 anos nesta sexta-feira (4) e foi surpreendida com uma festa de sua equipe do SBT

Patricia Abravanel completou 47 anos de vida nesta sexta-feira, 4, e foi surpreendida por sua equipe com uma festinha ao chegar no SBT.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora postou um vídeo mostrando o momento em que entra em seu camarim e seus colegas de trabalho cantam o 'parabéns pra você'. O local está com algumas bexigas, flores, doces e um bolo. Patricia sobre a velinha e depois recebe os cumprimentos.

Nos comentários, a apresentadora foi parabenizada pelos fãs. "Parabéns, Deus abençoe grandemente sua vida", disse uma seguidora. "Que lindo. Você merece", escreveu outra. "Parabéns, Patricia. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente e te proteja de todo mal hoje e sempre", desejou mais uma.

Mais cedo, Patricia recebeu uma homenagem especial de sua irmã, Silvia Abravanel. A apresentadora recordou uma foto em que as duas aparecem produzidas e segurando os troféus que ganharam durante o 'Troféu Imprensa', e escreveu uma bela mensagem.

"Pati te desejo um feliz ano novo de vida, que Deus na sua infinita bondade lhe cubra de ricas bençãos; amor, paz, saúde, prosperidade, felicidade, sucesso, realizações, conquistas, vitórias e que Ele sempre esteja a frente de seu caminho te guiando e te protegendo… Amo você", desejou.

Confira:

Patricia Abravanel lidera audiência pela 3ª vez e brinca ao pedir música

A apresentadora Patricia Abravanel conseguiu ficar em primeiro lugar na audiência pela terceira vez consecutiva com o seu Programa Silvio Santos. No último domingo, 29, a herdeira do dono do baú conseguiu a vitória novamente e não deixou de comemorar.

Em sua rede social, a comunicadora do SBT brincou ao escolher uma música, lembrando da tradição do Fantástico, de que quando alguém faz três gols pede uma canção no programa. Não perdendo a oportunidade de comemorar, ela apostou em We Are The Champions, que significa "Nós Somos os Campeões". "Muito, muito, muito obrigada", agradeceu. Confira a publicação!