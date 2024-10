Silvia Abravanel parabeniza Patricia Abravanel em seu aniversário: 'Amo você'

Patricia Abravanel completou 47 anos nesta sexta-feira, 4, e ganhou uma bela homenagem e sua irmã, Silvia Abravanel, na web

Silvia Abravanel usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua irmã, Patricia Abravanel, que completou 47 anos nesta sexta-feira, 4.

Para comemorar a data especial, Silvia recordou uma foto em que ela e a aniversariante aparecem produzidas e segurando os troféus que ganharam durante o 'Troféu Imprensa', premiação transmitida pelo SBT, e escreveu uma bela mensagem.

"Pati te desejo um feliz ano novo de vida, que Deus na sua infinita bondade lhe cubra de ricas bençãos; amor, paz, saúde, prosperidade, felicidade, sucesso, realizações, conquistas, vitórias e que Ele sempre esteja a frente de seu caminho te guiando e te protegendo… Amo você", desejou a apresentadora para a irmã.

Nos comentários, os fãs de Silvia deixaram mensagens felicitando a filha de Silvio Santos (1930-2024). "Saúde para essa lindeza", disse uma seguidora. "Patricia, que Deus a abençoe sempre! Saúde, Paz, Amor e Sabedoria! Feliz aniversário!", escreveu outra. "Patricia, parabéns. Muitas felicidades e muito sucesso", falou uma terceira.

