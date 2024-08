Paolla Oliveira abre álbum de fotos raras ao lado do pai: 'Admiração'

A atriz Paolla Oliveira encantou ao mostrar momentos especiais ao lado do pai, José Everardo, em uma homenagem emocionante

A atriz Paolla Oliveira encantou os seguidores na tarde de domingo, 11, ao compartilhar em suas redes sociais alguns registros raros ao lado do pai, José Everardo Oliveira. Em celebração ao Dia dos Pais, a artista reuniu diversos momentos especiais em uma publicação e aproveitou o para realizar uma linda homenagem ao patriarca.

Em seu Instagram oficial, Paolla resgatou uma foto inédita de quando ainda era pequena dançando com o pai. Na sequência, a famosa dividiu um vídeo descontraído onde aparece fazendo a barba do senhor Everardo.

"Faz algum tempo que procuro fazer com que as datas especiais sejam realmente especiais. Estar perto e ver, por exemplo, um homem que, quando criança, engraxava sapatos, cuidava do gado e, na adolescência, vendia bíblias, hoje soltar pipa como uma criança e se permitir ser cuidado por mim (mesmo com o medo de arrancar o bigode, que é sua marca registrada) não tem preço", iniciou ela na legenda.

"Apropriar-me do meu tempo para que ele se estenda até os momentos mais simples, inusitados e delicados com ele e com todos que amo é a vida acontecendo. Aproveito para deixar um beijo carinhoso para todos os pais que merecem respeito e admiração, como o meu. Feliz Dia!", completou Paolla Oliveira.

Nos comentários, diversos fãs e amigos famosos deixaram mensagens carinhosas ao sogro do cantor Diogo Nogueira em celebração a data especial. "Feliz dia pra esse papai que deve ter sido maravilhoso como a filhota que tem!", declarou a atriz Betty Gofman. "Lindos", disse a atriz Taís Araujo.

"Coisa linda, Kukla", comentou Claudia Raia. "Muito fofa a relação de vocês!", derreteu-se uma internauta. "O olhinho… igualzinho", observou outra seguidora, destacando a semelhança entre pai e filha.

