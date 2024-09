Nicolas Prattes faz homenagem especial à mãe de Sabrina Sato: 'Melhor sogra'

Festa em família! Namorado de Sabrina Sato, Nicolas Prattes realizou uma declaração de aniversário para a sogra, Kika Sato

Dia de festa na família de Sabrina Sato! No domingo, 8, Kika Sato, mãe da apresentadora, completou mais um ano de vida e ganhou uma festinha intimista para celebrar a data especial em grande estilo.

Os registros da comemoração foram compartilhados nas redes sociais por Sabrina e seu namorado, o ator Nicolas Prattes. Nas imagens publicadas pelos famosos, é possível perceber a mesa decorada com bolos e diversos docinhos.

Nicolas, inclusive, realizou uma bela homenagem de aniversário à Kika Sato. Em seus stories no Instagram, o ator, que fará seu retorno às telinhas em 'Mania de Você', nova novela da TV Globo, mostrou o momento em que a sogra se preparava para cantar o famoso 'parabéns'.

"Parabéns para a melhor sogra que alguém poderia ter. Amor em pessoa, mãe e avó de respeito. Para todas as horas, amo você, dona Kika!", escreveu Nicolas Prattes na legenda do registro.

Sabrina Sato também compartilhou um vídeo do momento especial em família. "Vida dona Kika! Te amo mulher maravilha", derreteu-se a apresentadora.

Sabrina Sato celebra aniversário da mãe, Kika Sato

Além da festinha em família e da homenagem do genro, a mãe de Sabrina Sato também ganhou uma linda declaração da apresentadora. Em seu perfil oficial no Instagram, a famosa compartilhou um vídeo com momentos especiais entre as duas e destacou o quanto ama a matriarca.

"Viva minha rainha @kikasatorahal e seu sorriso gigante que tanto me encoraja.

Mãe… admiro muito vc e sua gentileza com todos, você é uma fortaleza em forma de gente , companheira pra todas as horas, dias, perrengues e tá sempre pronta pra ajudar o próximo (passa até o meu celular ahahah)", iniciou Sabrina na legenda.

E completou: "Eu não seria nada sem você. Obrigada por ser essa super mãe pra gente e essa vovó tão amorosa para o Fefe, Manu, Zoe e Arthur. Rezo todos os dias pra Deus te dar muita saúde pra gente aproveitar muito essa vida. Tenho muito o que aprender com vc. Te amo eternamente".