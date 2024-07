Em Portugal, Nicolas Prattes mostra gravações de nova novela da Globo

Protagonista em 'Mania de Você', nova novela das nove, o ator Nicolas Prattes revelou imagens de cenas gravadas em Portugal

O público está cada vez mais perto de acompanhar uma nova história nas telinhas da Globo! Com estreia prevista somente para setembro, a novela 'Mania de Você', substituta do remake de 'Pantanal', já está com as gravações a todo vapor há algum tempo.

O ator Nicolas Prattes, um dos protagonistas do folhetim escrito por JoãoEmanuel Carneiro, compartilhou um pouco dos bastidores em Portugal, onde filmou parte da trajetória de Rudá, seu personagem na trama. Através das redes sociais da TV Globo, o artista mostrou as ruas de Porto e Lisboa, onde contracenou com Joana de Verona.

"Estamos aqui em Portugal gravando a sua próxima novela das nove. Estou muito feliz em poder começar essa história aqui em Portugal, gravar aqui pela primeira vez. Gravamos em Porto, Linhares da Beira, e estamos agora em Lisboa, em Alfama", celebrou Nicolas.

Joana, que interpretará Filipa em 'Mania de Você', ainda contou detalhes de como será sua personagem: "Ela é uma fisioterapeuta, então é alguém da área da saúde, muito cuidadosa com as pessoas, uma mulher muito forte. Só posso dizer que ela é muito intensa e que essa história vai se desenrolar", adiantou a atriz.

No Mais Você desta sexta-feira, 19, o repórter Ivo Madoglio acompanhou os atores da nova novela das nove da TV Globo, 'Mania de Você', em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde estavam sendo filmadas algumas sequências da trama.

Durante o programa, o repórter conversou com Nicolas Prattes enquanto se dirigiam para umas das ilhas onde estão sendo gravadas a novela. No papo, o ator, que dará vida ao ativista ambiental Rudá, falou sobre os dias em que fica fora de casa para trabalhar. Vale lembrar que Nicolas já gravou cenas da trama em Portugal.

"Eu sou taurino, tenho saudade da rotina, da minha casa e até da minha frigideira", brincou o ator, que estava há duas semanas em Angra e contou que as gravações por lá durariam um mês. A saudade foi tanta que a namorada do ator, Sabrina Sato, deu um pulinho na europa para prestigiar o ator; confira mais detalhes!