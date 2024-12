Namorada de Mari Fernandez, Júlia Ribeiro fala sobre o réveillon: ‘Especial'

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro vão passar o réveillon juntas depois de assumirem o romance publicamente: ‘Um passo muito importante’

A influenciadora digital Júlia Ribeiro já está na contagem regressiva para passar o réveillon ao lado da namorada, a cantora Mari Fernandez. As duas assumiram o namoro publicamente em 2024 e vão passar a data festiva juntas. Elas vão viajar para Salvador, na Bahia, que é onde Mari realizará um show na noite da virada de ano.

"Mari estará trabalhando, mas será especial de qualquer forma. Já viajamos neste sábado, então teremos um tempinho para aproveitar. Salvador é um destino muito lindo, e estou muito animada para estar lá. Já estou ansiosa para viver essa energia e começar o ano em um lugar tão incrível. Mesmo que ela esteja no palco, só de estar presente já faz tudo valer a pena", disse ela.

E completou: "Vai ser muito especial iniciar mais um ano ao lado da Mari, ainda mais porque será a primeira vez que estaremos juntas em um momento como esse, após assumirmos o relacionamento publicamente. Acho que o mais bonito é poder dividir com o público o que já vivemos antes, só que agora de uma forma mais aberta. É uma experiência nova e um passo muito importante para nós duas".

Por fim, Júlia refletiu sobre o ano de 2024 em sua vida. "Sou muito grata por tudo que vivi em 2024. Esse ano foi uma verdadeira virada de chave na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Para 2025, espero que venham ainda mais coisas boas. Meu principal plano é continuar investindo na minha carreira como influenciadora, porque é algo que tenho aprendido muito e que me realiza de muitas maneiras. Quero continuar crescendo e aproveitando as oportunidades que estão surgindo", afirmou.

Como Mari Fernandez e Júlia Ribeiro se conheceram?

A cantora Mari Fernandez e a influencer Júlia Ribeiro se conheceram nos bastidores de um show. No palco em Recife, Mari trocou olhares com Júlia, que estava na plateia. Após a apresentação, ela encontrou a modelo do lado de fora do camarim e foi tietada. Depois de tirarem fotos juntas, a cantora foi marcada no registro nas redes sociais. Além de encontrar o perfil da morena, Mari seguiu de volta e começou a acompanhar suas postagens.

“Quando eu desci do camarim, passei pelo meio da galera e ela me pediu uma foto. Fui mexer nas menções do Instagram e a primeira foto era dela. Aí, eu fui dar uma stalkeada”, Mari revelou e se divertiu com a curiosidade dos seguidores: “Só tem essa pergunta na minha caixinha, vocês são curiosos, né?”, ela brincou.

