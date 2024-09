Mari Fernandez surpreende ao revelar como conheceu sua namorada, Júlia Ribeiro

História de filme! Mari Fernandez revela detalhes inéditos sobre seu relacionamento e conta como conheceu sua namorada, Júlia Ribeiro

Já imaginou estar na plateia de um show do seu artista favorito, trocar olhares e acabar engatando um namoro? Pois é! Essa é a história de amor da cantora Mari Fernandez com a modelo Júlia Ribeiro. Em suas redes sociais, a artista surpreendeu os seguidores ao revelar como conheceu a amada e compartilhou detalhes do relacionamento.

Embora seja discreta sobre sua vida pessoal, Mari decidiu acabar com a curiosidade dos seguidores e abriu uma caixinha de perguntas nos stories de seu Instagram. Entre os questionamentos, ela foi perguntada sobre sua história de amor com a modelo e decidiu revelar todos os detalhes, inclusive, que elas se conheceram nos bastidores de um show.

No palco em Recife, Mari trocou olhares com Júlia, que estava na plateia. Após a apresentação, ela encontrou a modelo do lado de fora do camarim e foi tietada. Depois de tirarem fotos juntas, a cantora foi marcada no registro nas redes sociais. Além de encontrar o perfil da morena, Mari seguiu de volta e começou a acompanhar suas postagens.

“Quando eu desci do camarim, passei pelo meio da galera e ela me pediu uma foto. Fui mexer nas menções do Instagram e a primeira foto era dela. Aí, eu fui dar uma stalkeada”, Mari revelou e se divertiu com a curiosidade dos seguidores: “Só tem essa pergunta na minha caixinha, vocês são curiosos, né?”, ela brincou.

Mari, que assumiu sua bissexualidade no final do ano passado, explicou que não está vivendo uma relação escondida, mas sim reservada: “Eu tô numa fase bem tranquila do meu relacionamento. Não é um relacionamento escondido e nem é um relacionamento exposto, é um relacionamento normal”, a cantora relatou há pouco tempo ao UOL.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Júlia Ribeiro (@juliaaribeirol)

Quem é a namorada de Mari Fernandez?

Júlia Ribeiro, modelo, influenciadora digital e estudante de odontologia, tem 21 anos, mesma idade da artista. Com mais de 80 mil seguidores no Instagram, ela também é destaque no TikTok. Além de compartilhar seus trabalhos como modelo, ela e a cantora já trocaram diversos comentários nas redes sociais, repletos de elogios e declarações.

Em uma das publicações, Júlia aparece segurando um buquê de rosas no Dia dos Namorados. Embora não tenha revelado quem foi a dona do presente, Mari deixou um comentário com um emoji escondendo o rosto e uma carinha de vergonha, deixando claro quem foi a remetente. Segundo o Jornal Extra, esse é apenas um dos muitos indícios do namoro, que já dura um ano.