Mari Fernandez recebe declaração especial da namorada: 'Amor da minha vida'

A cantora Mari Fernandez iniciou a quinta-feira, 5, em clima de romance! Durante a madrugada, a artista ganhou uma declaração especial da namorada, a influenciadora digital Júlia Ribeiro, em celebração aos 3 anos de união do casal.

Em suas redes sociais, Júlia compartilhou uma sequência de fotos ao lado de Mari e destacou o quanto é apaixonada pela companheira. Nos cliques, a cantora aparece esbanjando alegria enquanto segura um buquê de rosas vermelhas.

"3 anos com o amor da minha vida", escreveu a namorada de Mari Fernandez na legenda. A famosa, por sua vez, fez questão de retribuir a homenagem carinhosa e deixou um recado amoroso nos comentários: "Deus abençoe a gente amor, eu te amo", declarou ela.

Por meio de seus stories no Instagram, a cantora também publicou um registro especial com Júlia Ribeiro. "Te amo", legendou a artista. Vale lembrar que, apesar de estarem juntas há 3 anos, Mari Fernandez só confirmou publicamente o namoro em setembro de 2024.

Recentemente, durante uma interação com os seguidores nas redes sociais, ela revelou que as duas se conheceram nos bastidores de um de seus shows. "Quando eu desci do camarim, passei pelo meio da galera e ela me pediu uma foto. Fui mexer nas menções do Instagram e a primeira foto era dela. Aí, eu fui dar uma stalkeada", contou Mari, na ocasião.

Em entrevista ao UOL, Mari Fernandez, que assumiu sua bissexualidade no final de 2023, explicou que nunca viveu uma relação escondida, mas sim reservada: "Eu tô numa fase bem tranquila do meu relacionamento. Não é um relacionamento escondido e nem é um relacionamento exposto, é um relacionamento normal", disse.

Quem é a namorada de Mari Fernandez?

Além de influenciadora digital, Júlia Ribeiro, de 21 anos, também é modelo e estudante de odontologia. Com mais de 230 mil seguidores no Instagram, ela também é destaque no TikTok.

