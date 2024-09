Na Grécia, Andressa Suita confessa estar em 'lua de mel que não viveu' com Gusttavo Lima

Comemorando os 35 anos de Gusttavo Lima em viagem pela Grécia, Andressa Suita compartilhou sensação de estar vivendo lua de mel pela primeira vez

Nesta terça-feira, 3, Gusttavo Lima está comemorando seus 35 anos em uma viagem luxuosa pela Grécia. Durante momento descontraído no iate luxuoso em que está sendo feita a comemoração, Andressa Suita agradeceu pela presença dos amigos e confessou que enxerga o momento como a lua de mel que o casal não teve, já que é o primeiro passeio que fazem sem os filhos.

“Quero dizer que vocês são muito especiais, e a gente abriu mão dos nossos filhos para estar aqui com vocês, então vocês são muito especiais. Foi difícil, mas a gente precisava desse momento juntos aqui também”, iniciou ela, emocionada.

E completou: “São sete anos que a gente viaja com as crianças para todo lugar, a gente tá vivendo a nossa lua de mel que a gente não viveu desde que a gente casou. Por isso caprichei em tudo….Nos emocionamos, é a primeira vez na Grécia. Papai tá pagando, então vamos curtir”.

Confira o vídeo na íntegra:

Andressa Suita impressiona ao mostrar passeio em iate com Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima, que comemora seu aniversário nesta terça-feira, 03, celebrou seus 35 anos em grande estilo. O sertanejo apareceu com a esposa, a modelo e influenciadora Andressa Suita, a bordo do superiate de luxo Project X, em Mykonos, na Grécia.

Nas fotos compartilhadas por Andressa Suita, os dois aparecem curtindo o dia ensolarado fazendo passeios de jet-ski, mergulhando no mar e, claro, pegando um sol no convés do iate com direito a jacuzzi e mais.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Descanso merecido! Lindos! Deus os abençoe infinitamente", disse um. "Linda!! Que você curta muito essa viagem e que o aniversário do maridão seja comemorado com muita,saúde, paz e amor", escreveu outra.

O cantor e a influenciadora usaram as redes sociais para compartilhar algumas fotos a bordo do iate, que tem valores astrônomicos. De acordo com informações do UOL, uma diária no Project X custa cerca de € 200 mil (equivalente a R$ 1,2 milhão). Para compra, o superiate é vendido a partir de € 160 milhões (mais de R$ 993 milhões pela cotação do dia, ou seja, quase R$ 1 bilhão). Confira o registro.