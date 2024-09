Fátima Bernardes ganha bela homenagem de Túlio Gadelha em seu aniversário

Namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadelha escreveu uma declaração bastante especial em celebração aos 62 anos da apresentadora

Dia de festa na casa de Fátima Bernardes! A apresentadora, que está completando 62 anos de vida nesta terça-feira, 17, foi surpreendida com uma declaração de aniversário bastante especial do namorado, o deputado Túlio Gadelha.

Através das redes sociais, o companheiro de Fátima publicou uma sequência de fotos marcantes ao lado da apresentadora e se derreteu de amores ao parabenizá-la pelo início do novo ciclo. Em um texto apaixonado, ele destacou a importância da aniversariante em sua vida.

Além de registros românticos do casal, Túlio também selecionou cliques encantadores de Fátima com os filhos trigêmeos, Vinicius, Beatriz e Laura Bonemer. Os jovens, de 26 anos, são frutos de seu antigo casamento com o jornalista William Bonner.

"Hoje é o dia dela! Mais um ciclo para agradecer. Pela mulher, mãe, companheira, profissional, pelo ser humano que ela é. Porque cada dia que passa esse sorriso fica mais lindo, esse olhar mais penetrante, esse abraço mais aconchegante. Que Deus continue te dando saúde para viver cada dia com ainda mais amor e intensidade. Obrigado por existir em nossas vidas, na minha vida. Te amo!", declarou o namorado de Fátima Bernardes.

Nos comentários, diversos admiradores da apresentadora também deixaram mensagens carinhosas em celebração à data especial. "Feliz vida para a Fátima! Exemplo de ser humano e profissional a ser seguido. Vida longa para o casal", desejou uma internauta. "Ai, que lindo! Você sempre arrasando nas legendas! Vivaaa Fátima!", disse outra.

Confira a publicação de Túlio Gadelha para Fátima Bernardes:

Fátima Bernardes abre o jogo sobre novo programa na Globo

Após encerrar o contrato fixo com a Globo em 2022, a apresentadora Fátima Bernardes já tem um novo projeto para voltar à emissora carioca em 2025. E no terceiro dia do festival Rock in Rio neste domingo, 15, a jornalista deu detalhes de seu novo projeto.

"Apresentei um projeto que foi muito bem recebido e nós ainda vamos fazer o piloto. Devemos gravar até o fim do ano. Já estamos com toda a sinopse pronta, os convidados contatados, estou muito animada", adiantou ao portal F5. "Acho que sou realmente um ser de televisão. Gosto de fazer televisão", opinou a apresentadora.

Desde que saiu da Globo, Fátima tem se dedicado às redes sociais. Recentemente, ela fez vídeos para o seu canal no YouTube durante as Olimpíadas de Paris 2024. "Agora é que estou me descobrindo na internet", falou ela; confira mais detalhes!