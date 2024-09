Thyane Dantas e Wesley Safadão comemoram o aniversário do filho caçula

Com cliques fofos, Thyane Dantas e Wesley Safadão comemoraram o aniversário de seis anos do filho caçula, Dom, nas redes sociais

Dom, o filho caçula de Thyane Dantas e Wesley Safadão, completou seis anos de vida nesta quarta-feira, 18, e ganhou uma bela homenagem nas redes sociais.

No feed do Instagram, a influenciadora digital fez um post compartilhado com o cantor e homenageou o menino. Ela compartilhou vários cliques do menino, incluindo alguns de quando ele era menor, e se declarou.

"Parabéns, Dom. Filho, você é um presente diretamente dos braços de Deus para a nossa família. Você nos enche de alegria! Desejamos vida em abundância, que o seu coração permaneça ensinável e sensível ao amor de Deus", começou.

E completou: "Celebramos cada novo aprendizado seu, que também se torna nosso. Através de você, da sua vida e do seu jeitinho a nossa família é profundamente abençoada! Te amamos demais DomDom. #Dom6anos", finalizou.

Vale lembrar que Thyane e Safadão também são pais de Ysis, de 10 anos. O cantor também é pai de Yhudy Lima, de 13 anos, de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital e ex-A Fazenda Mileide Mihaile.

Confira:

Declaração para Wesley Safadão

O cantor Wesley Safadão completou 36 anos no dia 6 de setembro e ganhou uma homenagem especial de sua esposa, Thyane Dantas. No feed do Instagram, a influenciadora digital postou uma foto em que os dois posam sorridentes e se declarou para o amado.

"Feliz aniversário, meu amor. Hoje eu tenho ainda mais motivos para ser sua fã! Parabéns, pelo ser humano que você é, pelo marido que você é, pelo pai que você é, pelo homem de negócios que você é. Parabéns por todos os seus esforços em busca do que você acredita", começou ela.

"Parabéns por tamanha ousadia e garra, parabéns pela dedicação, cuidado e amor comigo e com a nossa família. Como nos orgulhamos de quem você é. Como é maravilhoso comemorar quem você é para nós! Desejo a paz que excede todo entendimento em sua mente, saúde para o seu corpo e chuva de bençãos sobre a sua vida! Te amo, te amo, te amo, meu eterno amor!", completou a homenagem. Veja a publicação!