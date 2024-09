Larissa Manoela e André Luiz Frambach celebram 9 meses de casados: 'Minha metade'

Que amor! Os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach trocaram declarações românticas em comemoração aos 9 meses de casados

A atriz Larissa Manoela usou as redes sociais na noite de terça-feira, 18, para compartilhar uma declaração de amor ao marido, André Luiz Frambach. Em celebração aos 9 meses de casamento com o ator, ela dividiu com o público algumas fotos belíssimas de um novo ensaio fotográfico do casal.

"Meu. (nós e nossa história) 9 meses da nossa união, nosso dia 17! Te amo! Te quero! Te tenho! Minha metade", escreveu Larissa na legenda da postagem. André, que está viajando a trabalho, fez questão de se mostrar presente mesmo com a distância.

Em seus stories no Instagram, o intérprete de Elias Crisóstomo da novela ‘No Rancho Fundo’ - personagem que aparecerá em breve no folhetim - deixou uma mensagem especial à amada. Apaixonado, o artista destacou a importância da data para os dois.

"Nosso dia 17, sabíamos que íamos passar 'longe' e, por isso, já comemoramos. Todos os nossos dias são sagrados, apesar de ser 'só mais um dia', é um dia importante, nosso namoro, nosso casamento, nossa união de várias formas. E esse 'longe' não é nada, os dois estão fazendo o que amam, os dois estão conectados o tempo todo digitalmente, espiritualmente, com o coração... Eu te amo, meu amor, sou completamente apaixonado por você, por nós!", declarou ele.

Larissa Manoela ainda mostrou uma imagem da chamada de vídeo que o casal realizou para amenizar a saudade. "Distância nenhuma separa o amor que temos um pelo outro. Longe de corpo, mas grudado de alma e conectados pelo coração", disse a atriz, por fim.

Vale lembrar que Larissa e André Luiz Frambach oficializaram a união em dezembro de 2023, em uma cerimônia bastante discreta e intimista.

Confira as publicações:

Larissa Manoela e André Luiz Frambach celebram 9 meses de casados - Reprodução / Instagram

