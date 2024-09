Bela Gil mostra detalhes de comemoração intimista do aniversário de Flor Gil

Flor Gil completa 16 anos e ganha uma 'festinha' intimista organizada pela mãe, Bela Gil; confira os cliques da celebração!

Nesta terça-feira, 17, Flor Gil celebra a chegada de seus 16 anos! Para celebrar a data, Bela Gil organizou uma comemoração intimista e encomendou um bolinho especial. Em suas redes sociais, a apresentadora compartilhou detalhes da celebração do aniversário de sua filha, fruto do antigo casamento com João Paulo Demasi.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Bela Gil mostrou que passou a virada do aniversário ao lado de Flor. Juntas, elas comemoraram em casa com um pequeno bolinho de chocolate e fizeram videochamadas para uma amiga para celebrar o momento especial: “Começaram as comemorações”, ela contou que a herdeira deve ganhar outras celebrações.

Além disso, Flor também compartilhou uma foto do bolo, que foi decorado com uma frase especial: “Feliz aniversário, Flor! Nós te amamos”, diz a mensagem em inglês. Vale lembrar que Flor é fruto de um antigo relacionamento entre Bela Gil e o empresário João Paulo Demasi. Após mais de 19 anos de casamento, o casal anunciou o fim da união em 2023.

“Depois de 19 anos de relação linda e tranquila, que gerou tantos frutos no amor e no trabalho, o nosso casamento chegou ao fim. O fim do amor nunca, porque não tem como não amar a forma como você educa os nossos filhos, como você navega o mundo, como você é como ser humano”, a apresentadora do 'Saia Justa' declarou ao anunciar a separação em suas redes sociais.

“Nossa parceria na m/paternidade e nos negócios continua firme. Agradeço cada segundo ao seu lado, cada palavra de apoio, cada gesto de cuidado. A vida com você só me deu sorte. Ps: Muito obrigada aos amigos e família que nos apoiaram durante esse processo”, completou Bela, que sempre exalta sua amizade com JP após o término.

Flor Gil se emociona com presença da mãe, Bela Gil, em evento:

Aos 15 anos, Flor Gil decidiu seguir carreira na música, como o avô Gilberto Gil e tantos outros grandes nomes da Família Gil. Na última quarta-feira, 11, a adolescente reuniu familiares, amigos e uma plateia estrelada para o lançamento do single Hell No, o segundo do seu álbum de estreia, no evento WhatsApp Private Sessions, no Rio de Janeiro, e deixou sua mãe emocionada.