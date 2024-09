Fabiana Justus se emociona ao ganhar festa surpresa no hospital

Celebrando seu aniversário durante o tratamento contra o câncer, Fabiana Justus se emociona ao receber uma festa surpresa no hospital

Após passar por um transplante de medula óssea, Fabiana Justus continua o acompanhamento durante a remissão de seu câncer. Nesta terça-feira, 17, a empresária e influenciadora digital foi ao hospital para realizar o tratamento de rotina, mas se emocionou ao ser surpreendida com uma festinha em sua homenagem.

Nos stories do Instagram, Fabiana contou que estava a caminho do hospital para tomar a medicação no tratamento contra a leucemia, que foi diagnosticada em janeiro deste ano. No entanto, ao se dirigir para o quarto, ela foi surpreendida com balões, um bolo e um cartaz de sua equipe médica em comemoração ao seu aniversário.

Apesar de ter celebrado a chegada de seus 38 anos no dia 9 de setembro, Fabiana se emocionou com a surpresa especial e mostrou o que estava escrito no cartaz: “Hoje, comemoramos não só o seu aniversário, mas também sua incrível força de vontade. Com determinação e positividade, você enfrentou esse desafio e saiu da luta ainda mais forte”, disseram.

“Sua resiliência é uma inspiração! Agora é hora de encarar o futuro com confiança, pois ele está cheio de grandes possibilidades e momentos felizes. Que esta nova fase da vida seja preenchida com sorrisos, amor e muita saúde", a equipe médica escreveu. Na legenda, Fabiana agradeceu o apoio: “Ganhei festinha de aniversário no hospital. Fofas! Vocês são demais!".

Vale lembrar que, em suas redes sociais, Fabiana Justus emocionou os seguidores ao falar sobre a chegada dos seus 38 anos e seu renascimento após o transplante: “Não mudaria nada na minha história pois sei e confio que Deus tem um plano perfeito para mim. Obrigada Deus! Obrigada família e amigos. E obrigada amigos virtuais. Vocês são demais”, declarou.

Fabiana Justus expõe consequência positiva de transplante:

A influenciadora e empresária Fabiana Justus usou seu perfil no Instagram na manhã desta quarta-feira, 11, para contar que descobriu uma consequência do transplante de medula óssea que recebeu, em meio ao tratamento de câncer. Segundo ela, o procedimento surpreendentemente curou a sua intolerância à lactose.

"Só queria contar uma coisa para vocês: a minha intolerância a lactose sumiu. Eu fiz o exame e agora deu que eu sou tolerante à lactose. Ou seja, o transplante de medula curou a minha intolerância à lactose. Não é muito louco?!". Na sequência, Fabiana Justus contou como foi que descobriu a ‘consequência’ positiva do transplante.